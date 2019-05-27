«Лион» назначил Силвиньо главным тренером и Жуниньо спортивным директором

«Лион» официально подтвердил назначения известных в прошлом бразильских футболистов Силвиньо и Жуниньо.
Силвиньо сменил Бруно Женезио на посту главного тренера команды, а Жуниньо будет исполнять функции спортивного директора.
Напомним, Жуниньо будучи футболистом провел за «ткачей» 343 матча и забил 100 голов. Силвиньо ранее работал ассистентом главного тренера «Интера» и помогал наставнику сборной Бразилии, а затем возглавлял олимпийскую сборную Бразилии.
Découverte du @GroupamaStadium pour Sylvinho et @Juninhope08. 🏟 pic.twitter.com/sjDRBXGQV0— Olympique Lyonnais (@OL) 27 мая 2019 г.
«Лион» представит бразильцев общественности во вторник.