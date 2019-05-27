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«Лион» назначил Силвиньо главным тренером и Жуниньо спортивным директором

сегодня, 17:51

«Лион» официально подтвердил назначения известных в прошлом бразильских футболистов Силвиньо и Жуниньо.

Силвиньо сменил Бруно Женезио на посту главного тренера команды, а Жуниньо будет исполнять функции спортивного директора.

Напомним, Жуниньо будучи футболистом провел за «ткачей» 343 матча и забил 100 голов. Силвиньо ранее работал ассистентом главного тренера «Интера» и помогал наставнику сборной Бразилии, а затем возглавлял олимпийскую сборную Бразилии.

«Лион» представит бразильцев общественности во вторник. 

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