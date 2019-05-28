«Милан» освободил Леонардо от должности спортивного директора

сегодня, 18:07

Как и ожидалось, экс-футболист «Милана» Леонардо покидает должность спортивного директора клуба. Пресс-служба «красно-черных» сообщает, что бразильский специалист сам подал заявление об отставке.

«Леонардо присоединился к „Милану“ за несколько недель до закрытия трансферного окна. Под влиянием очень сложных обстоятельств он вложил в работу свои сердце и душу. Я очень благодарен Леонардо за всё, что он сделал для нашего великого клуба. Желаю ему всего наилучшего в будущем», - сообщил генеральный директор «Милана» Иван Газидис.

Вместе с Леонардо миланский клуб покидает главный тренер Дженнаро Гаттузо.