Без соплей. Гаттузо покинул «Милан»

сегодня, 17:00

Все логично: «Милан» не попал в Лигу чемпионов, тренер отправился в отставку. «Соккер.ру» докажет, что тренерская репутация Гаттузо за время работы в «Милане» выросла.

Недооцененный игрок

Удел Дженнаро Гаттузо – быть недооцененным, а потом доказывать всем антагонистам сомневающимся, что они не правы. Достаточно вспомнить, как начиналась футбольная карьера Рино: молодой полузащитник не сумел завоевать место в основном составе аутсайдера Серии A, «Перуджа» отправилась на понижение, а Гаттузо – в Шотландию, откуда через год вернулся в «Салернатину», с которой тоже вылетел в Серию B. Получается, в двух первых сезонах в Италии Дженнаро со своими командами не мог удержаться в элитном дивизионе.

Но потом был переход в «Милан», 13 сезонов в составе «россонери» и десяток трофеев, в том числе две победы в Лиге чемпионов. А еще Гаттузо выиграл чемпионат мира, был основным игроком сборной Италии на победном мундиале 2006 года. Рино не игрок-многостаночник, он выбрал узкий профиль, включающий в себя отбирание мячей и отрывание ног в центре поля, но именно в этом ремесле Гаттузо достиг невероятных высот благодаря своему характеру и профессионализму. В молодости он не раз слышал, что ему бы не в футбол играть, а запрягаться в плуг и пахать поле – мол, здоровья много, а техники и футбольных мозгов маловато.

Недооцененный тренер

История имеет свойство повторяться дважды: в первый раз в виде трагедии, во второй – в виде фарса. Назначение Гаттузо главным тренером «Милана» в ноябре 2017 года выглядело именно фарсом. Тогдашний спортивный директор «россонери» Массимилиано Мирабелли прямым текстом заявил, что команда нуждается в шоковой терапии («Милан» плелся в середине таблицы, проиграв 6 раз в 14 турах). В общем, приход Дженнаро на тренерский мостик был воспринят в основном скептически, мейнстримное мнение на тот момент формулировалось примерно так: боссы «Милана» устали от вальяжности выходящих на поле миллионеров, Рино позвали, чтобы он раздавал пинки в раздевалке. С этим он точно справится, а вот тренировать…

Кто тогда мог подумать, что Гаттузо задержится у руля «Милана» почти на два года и проведет полноценную кампанию, в которой до последнего тура будет бороться за попадание в Лигу чемпионов? Да, «россонери» отстали от третьего и четвертого мест на одно очко, но пятая строчка – это, на минутку, лучший результат великого клуба за последние шесть сезонов. Как минимум, Гаттузо доказал, что является тренером, хотя до «Милана» у него не было успешного опыта работы в этой ипостаси. Как максимум, можно даже задаться вопросом: может быть, стоило дать Рино еще один шанс? Он, конечно, совершил массу ошибок, но так и «Милан» знал, на что идет, подписывая тренера без опыта.

Достойное расставание

Репутация для тренера Гаттузо не пустой звук, об этом нужно сказать отдельно. Важно не только то, как ты работаешь, но и то, как ты уходишь. Дженнаро мог бы еще два года жить припеваючи, получая зарплату в «Милане» (это обычная для Италии практика: после увольнения тренеры остаются на контракте и исправно получают причитающиеся деньги, фактически не работая). Однако когда Гаттузо обозначили, что клуб собирается отправить его в отставку с поста главного тренера, он дал понять, что не станет цепляться за деньги, положенные ему по контракту до 2021 года. Договор расторгли по обоюдному согласию сторон, а в официальной реплике Гаттузо все четко сказал о своем отношении к «Милану» и финансовым вопросам.

Решение покинуть «Милан» далось мне нелегко, но я должен был это сделать. Мой выбор был тяжелым, но взвешенным. Я отказываюсь от контракта, который был рассчитан еще на 2 года, потому что моя история с «Миланом» никогда не будет вопросом финансов. Благодарен команде. Горд, что мы набрали 68 очков в завершившемся сезоне, пусть есть и осадок от непопадания в Лигу чемпионов. Мы допускали ошибки, но я считаю, что в целом это был положительный сезон.

Что в ближайшем будущем ждет «Милан» и Гаттузо?

Есть стопроцентный инсайд: наши источники сообщают, что у «Милана» будет новый главный тренер. «Россонери» должны, наконец, пригласить надежного тренера с заметным победным бэкграундом, очередная экспериментальная ставка после отставки Гаттузо покажется несусветной глупостью. Антонио Конте, Массимилиано Аллегри – эти видные специалисты свободны. Кстати, Макс – последний, кто привел «Милан» к чемпионству.

Есть немалая вероятность, что оба в следующем сезоне будут работать в Милане, где есть еще один клуб, который не вполне довольный своим главным тренером. Маурицио Сарри – тоже вариант, хотя уже более сложный и менее очевидный, а еще «Милан» может возглавить второй Индзаги за последние годы. У Филиппо получилось не слишком здорово, а вот Симоне, выигравший с «Лацио» Кубок Италии, высоко котируется на Апеннинах.

Не забудем и о Дженнаро Гаттузо. Своей работой в «Милане» Рино раскачал тренерскую карьеру, у него точно будут предложения. Уже пишут об интересе со стороны «Фиорентины» и «Сампдории» - вполне достойные варианты продолжения карьеры. Гаттузо жаловался, что очень устал за последние полтора года и психологически разобран, поэтому ему пойдет на пользу поработать не под таким адским давлением, как в «Милане», и отточить свои тренерские скиллы, чтобы однажды снова предпринять попытку штурма горизонта. Мы верим, Рино, у тебя получится!