Гаттузо покидает «Милан»

Главный тренер «Милана» сообщил, что покидает клуб, как это и ожидалось.

Решение покинуть «Милан» далось мне нелегко, но я должен был это сделать.

Мой выбор был тяжелым, но взвешенным. Я отказываюсь от контракта, который был рассчитан еще на 2 года, потому что моя история с «Миланом» никогда не будет вопросом финансов.

Благодарен команде. Горд, что мы набрали 68 очков в завершившемся сезоне, пусть есть и осадок от непопадания в Лигу чемпионов. Мы допускали ошибки, но я считаю, что в целом это был положительный сезон.