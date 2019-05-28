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Гаттузо покидает «Милан»

сегодня, 10:54

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо сообщил, что покидает клуб, как это и ожидалось.

Решение покинуть «Милан» далось мне нелегко, но я должен был это сделать.

Мой выбор был тяжелым, но взвешенным. Я отказываюсь от контракта, который был рассчитан еще на 2 года, потому что моя история с «Миланом» никогда не будет вопросом финансов.

Благодарен команде. Горд, что мы набрали 68 очков в завершившемся сезоне, пусть есть и осадок от непопадания в Лигу чемпионов. Мы допускали ошибки, но я считаю, что в целом это был положительный сезон.

Гаттузо работал с командой с ноября 2017 года. В завершившемся сезоне он занял с «Миланом» пятое место. 

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Все комментарии
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   66 / 830
сегодня в 11:14
КРАСАВА ЧТО САМ УШЁЛ, А НЕ ВЦЕПИЛСЯ В БАБКИ ПО КОНТРАКТУ !

ГЫ-ГЫ
ОПС
ОПС
   209 / 830
сегодня в 11:13
И куда теперь?
112910315
112910315
   2 / 830
сегодня в 11:12
Хлопотно всё это для Аллегри. Вот с Милана в ЮВЕ, на место Конте, тогда было не хлопотно. С рассыпающегося на части Милана в ЮВЕ, который на полном ходу, с чётко отлаженными механизмами тренером А.Конте. Не пойдёт Аллегри в Милан, не для того он уходил с разваливающегося Милана пять лет назад, чтобы возвращаться в почти такой же Милан.
3ton
3ton
   204 / 830
сегодня в 11:10
Выжал с этого Милана макс .
drug01
drug01
   104 / 830
сегодня в 11:04
Завёл клуб в тупик!
матос
матос
   659 / 830
сегодня в 11:04
Рино , пока явно не дорос как тренер для такой команды как Милан.
cska plus
cska plus
   6 / 830
сегодня в 11:04
Жаль, Дженнаро удачи!
FILL3286
FILL3286
   10 / 830
сегодня в 11:03
Наконец то!
Удачи Рино в дальнейшем.
Abverin
Abverin
   48 / 830
сегодня в 11:01
Еще один безработный будет долго искать работу.
Groove000
Groove000
   99 / 830
сегодня в 11:00
Теперь вопрос, кто какой клуб возглавит: Аллегри в Милан, Конте в Интер, или наоборот?)
neomessi
neomessi
   185 / 830
сегодня в 10:59
И проходит Креспо.
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