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Сарри: «На мой взгляд, я заслуживаю остаться в „Челси“»

сегодня, 02:28
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Наставник «Челси» Маурицио Сарри после победы в финальном матче Лиги Европы с «Арсеналом» (4:1) ответил на вопрос о своём будущем. По слухам, итальянский специалист является главным кандидатом на пост главного тренера «Ювентуса».

Мне нужно поговорить с клубом и разобраться в том, что я могу дать «Челси», и что «Челси» может дать мне.

Мне нравится Премьер-Лига, мне повезло быть в «Челси», но в конце каждого сезона необходимо сесть и всё обсудить. На мой взгляд, я заслуживаю остаться в «Челси», но одного моего мнения недостаточно.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
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сегодня в 03:09
Неожиданно выяснилось что выгонять его в общем-то и не за что. Трофей взял, в ЛЧ вышел, проигрывал по большому счёту только МС и Ливеру. Теперь может он и сам ещё не захочет остаться.
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