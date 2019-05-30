Сарри: «На мой взгляд, я заслуживаю остаться в „Челси“»

Наставник «Челси» после победы в финальном матче Лиги Европы с «Арсеналом» (4:1) ответил на вопрос о своём будущем. По слухам, итальянский специалист является главным кандидатом на пост главного тренера «Ювентуса».

Мне нужно поговорить с клубом и разобраться в том, что я могу дать «Челси», и что «Челси» может дать мне.

Мне нравится Премьер-Лига, мне повезло быть в «Челси», но в конце каждого сезона необходимо сесть и всё обсудить. На мой взгляд, я заслуживаю остаться в «Челси», но одного моего мнения недостаточно.