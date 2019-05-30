Сёмин: «Лучше иметь такой характер, как у Денисова, чем его не иметь»

Главный тренер «Локомотива» признался, что известие о завершении карьеры стало для него неожиданностью.

В целом для меня завершение карьеры Денисова является неожиданной новостью. Я думаю, он мог бы еще продолжать свою карьеру. Это его выбор, который нужно уважать. Он взрослый человек и всегда самостоятельно принимал решения, в том числе решение о переходе в «Локомотив».

Денисов многое сделал для «Локомотива», он стал чемпионом и много помогал в этом сезоне клубу. Характер помешал ему достичь большего? У него хороший и принципиальный характер, на этом характере он играл всегда. Лучше быть таким, чем бесхарактерным.