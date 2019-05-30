Смертин: «Конечно, я рад за „Челси“. И вообще за английский футбол»

Бывший полузащитник сборной России прокомментировал победу «Челси» в финале Лиги Европы над «Арсеналом» (4:1).

Конечно, я рад за «Челси». И вообще за английский футбол. Думаю, он уже давно доминирует. Не только в этом сезоне.

Что касается Лиги чемпионов, да, в финале многие отдают предпочтение «Ливерпулю», но «Тоттенхэм» — очень непростой соперник. Кстати, я играл с Почеттино вместе. Целый один матч за «Бордо»! После чего я уехал играть как раз в Англию.

Время быстро летит — вот и Чех, с которым я общался, когда он был молод, не женат, заканчивает… Переживаю, что последний матч у него получился не победный.