ГлавнаяНовости

Смертин: «Конечно, я рад за „Челси“. И вообще за английский футбол»

сегодня, 10:50
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)4 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин прокомментировал победу «Челси» в финале Лиги Европы над «Арсеналом» (4:1).

Конечно, я рад за «Челси». И вообще за английский футбол. Думаю, он уже давно доминирует. Не только в этом сезоне.

Что касается Лиги чемпионов, да, в финале многие отдают предпочтение «Ливерпулю», но «Тоттенхэм» — очень непростой соперник. Кстати, я играл с Почеттино вместе. Целый один матч за «Бордо»! После чего я уехал играть как раз в Англию.

Время быстро летит — вот и Чех, с которым я общался, когда он был молод, не женат, заканчивает… Переживаю, что последний матч у него получился не победный.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Иванов допускает переход Мамаева в «Урал»
Сегодня, 10:11 Комментарии3
Кирьяков: «Вокруг „Томи“ ходит много слухов. Говорят, они не хотят в РПЛ»
Сегодня, 09:09 Комментарии8
Газизов: «Стыковые матчи - это апогей всего, что происходило с „Уфой“»
Сегодня, 08:45 Комментарии9
Мирзоян: «Хотелось бы, чтобы в РПЛ выступали лучшие команды»
Сегодня, 08:31 Комментарии9
Бубнов: «В данный момент „Челси“ лучше оставить Сарри»
Сегодня, 04:58 Комментарии21
Шикунов: «Будущее многих людей в „Крыльях“ зависит от исхода стыков»
Сегодня, 04:07 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
severnyj84
severnyj84
   20 / 818
сегодня в 11:05
Абрамович содержит, Смертин поддерживает английский футбол, они что анличане?
Albasin
Albasin
   14 / 818
сегодня в 10:59
За свой бы так радовался.
-Иван Калита-
-Иван Калита-
   523 / 818
сегодня в 10:52
Ну что АПЛ сильнейшая лига мира это понятно и так..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100