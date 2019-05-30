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Смертин: «Не знаю, порадует ли нас финал Лиги чемпионов крутым футболом»

сегодня, 11:37
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль01.06.2019 в 22:00 Не начался

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

Не знаю, порадует ли нас финал Лиги чемпионов крутым футболом. Зачастую финалы более закрыты, чем полуфиналы. Они состоят из двух игр, и всегда можно реабилитироваться. Здесь же права на ошибку нет ни у одной из команд, надо играть аккуратно. Этим и обусловлен не настолько интересный финал Лиги Европы. Впрочем, счёт 4:1, было забито пять мячей, это немало. Все сторонние наблюдатели, который не болеют за один из клубов, хотят видеть феерию: обилие голов, открытый футбол. Но финал на финал не приходится. 

Мне нравится и «Ливерпуль», и «Тоттенхэм». Достижение «шпор» — открытие нового стадиона. Это общекомандная заслуга. Здорово, что они проявили себя на самом высоком уровне. «Ливерпуль» — команда с традициями, не раз выходившая в финал. На их стадионе играть сложнее всего в АПЛ. Я испытал это на собственной шкуре. Когда выходишь, болельщики настолько сильно поддерживают свою команду, что у тебя начинается мандраж. На первых минутах это сказывается, потом нужно адаптироваться. Уникальная обстановка. Возможно, только «Портсмут» может сравниться в миниатюре. За правильно сделанный подкат и самоотверженные действия ты получаешь столько же аплодисментов, сколько за великолепный пас. Этого не сказать о стадионах других команд: «Арсенала», «Челси». Им нужна не просто победа, но красочная и красивая победа. 

Мне импонируют главные тренеры обеих команд. Как выяснилось, мы с Почеттино играли в одной команде — «Бордо». Я как раз уходил в Англию, начинался сезон 2003/04, и главный тренер попросил сыграть один матч. Игра с «Монако» на выезде — единственная, которую мы провели вместе с Почеттино. Такая связка даёт возможность болеть за «Тоттенхэм». Хотелось бы сейчас увидеться с ним. Кажется, мы тогда сыграли вничью, а на следующий день я улетел в Москву, а он остался.

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Все комментарии
Tott_Hot
Tott_Hot
   242 / 818
сегодня в 12:14
Если счет откроется на первых минутах, то заруба не заставит себя долго ждать
-Владислав-
-Владислав-
   514 / 818
сегодня в 11:47
Главное что бы судьишки матч не опошлили, остальное приложится
Kresi frok
Kresi frok
   230 / 818
сегодня в 11:42
Лишь бы левую не катали, остальное второстепенно!
Colchoneros
Colchoneros
   87 / 818
сегодня в 11:41
Будем надеяться что порадует!
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