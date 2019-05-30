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Тренер «Зенита»: «Прошу болельщиков поддержать „Уфу“»

сегодня, 12:51
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа-:-Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь17:00 Не начался

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра, выступавший за «Уфу» в годы игровой карьеры, призвал болельщиков поддержать уфимскую команду в переходных матчах за место в РПЛ против «Томи».

Дорогие болельщики «Уфы»! Хочу попросить вас, чтобы вы поддержали любимую команду. Сейчас очень важный момент. Надеюсь, всё получится. Вы выиграете у «Томи» и останетесь в Премьер-Лиге. Буду болеть, буду переживать, буду смотреть. Без вашей поддержки будет сложно. Приходите на стадион, поддерживайте вашу команду, и всё будет хорошо!

«Уфу» и «Томь» в сегодняшнем поединке рассудит Михаил Вилков.

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Россия. Переходные матчи 2018/2019  Россия: мнение  Зенит  Стадион «Нефтяник»
Источник: Твиттер ФК "Уфа"Редакция: Роман Мельник
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Морозовский
Морозовский
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сегодня в 13:00
"зеня" в открытую заявляет, что у "Томи" нет шансов!
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