Тренер «Зенита»: «Прошу болельщиков поддержать „Уфу“»

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра, выступавший за «Уфу» в годы игровой карьеры, призвал болельщиков поддержать уфимскую команду в переходных матчах за место в РПЛ против «Томи».

Дорогие болельщики «Уфы»! Хочу попросить вас, чтобы вы поддержали любимую команду. Сейчас очень важный момент. Надеюсь, всё получится. Вы выиграете у «Томи» и останетесь в Премьер-Лиге. Буду болеть, буду переживать, буду смотреть. Без вашей поддержки будет сложно. Приходите на стадион, поддерживайте вашу команду, и всё будет хорошо!