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Клопп - о Вагнере: «„Шальке“ заполучил прекрасного тренера»

сегодня, 14:25

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью Bild поделился мнением о своем соотечественнике Дэвиде Вагнере, который в мае возглавил «Шальке».

Я знаю Дэвида лучше, чем кто-либо другой. Знаю, как он работает и насколько он амбициозен. И хотя некоторым моим друзьям не понравится то, что я скажу, но он может вернуть «Шальке» в игру и добиться с этой командой успеха.

Конечно, работу сложнее трудно было найти (смеется), но в сердце Дэйва всегда был «Шальке», потому что он играл там. Перед ним большая задача, большой клуб. Наконец-то у них есть тренер, который при должной поддержке может стабилизировать ситуацию. Наверное, мои друзья из Дортмунда будут недовольны, но «Шальке» заполучил прекрасного тренера.

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