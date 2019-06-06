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Мората: «Переход в „Атлетико“ изменил мою жизнь»

сегодня, 14:19

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората поделился эмоциями после перехода из «Челси» в испанский клуб.

Меня очень мотивировало то, что Симеоне (главный тренер «Атлетико» - прим.) позвонил мне и сказал, что я могу играть важную роль в его команде. Люди тепло встретили меня здесь, даже несмотря на то, в какой тяжелой ситуации я оказался. Это изменило мою жизнь. 

Когда я прихожу в учебный центр, вы видите на лицах людей доверие. А перед игрой в раздевалке вы чувствуете это доверие со стороны ваших товарищей по команде. 

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ДАША Д
ДАША Д
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сегодня в 14:59
Ну и хорошо, что все хорошо.
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