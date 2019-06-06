Мората: «Переход в „Атлетико“ изменил мою жизнь»

Нападающий «Атлетико» поделился эмоциями после перехода из «Челси» в испанский клуб.

Меня очень мотивировало то, что Симеоне (главный тренер «Атлетико» - прим.) позвонил мне и сказал, что я могу играть важную роль в его команде. Люди тепло встретили меня здесь, даже несмотря на то, в какой тяжелой ситуации я оказался. Это изменило мою жизнь.

Когда я прихожу в учебный центр, вы видите на лицах людей доверие. А перед игрой в раздевалке вы чувствуете это доверие со стороны ваших товарищей по команде.