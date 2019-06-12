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ПСЖ готов продлить контракт с Кавани

сегодня, 17:43

Руководство ПСЖ намерено продлить контракт с нападающим команды Эдинсоном Кавани. Текущее соглашение уругвайца рассчитано до лета 2020 года, тогда как новый договор будет истекать в 2021-м.

Изначально в Париже подумывали продать Кавани этим летом, однако затем изменили свое мнение. Пока что Кавани было сделано только устное предложение, но вскоре должны начаться официальные переговоры.

32-летний форвард выступает за парижан с 2013 года. На его счету 193 гола и 40 результативных передач в 279 матчах.

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Alex12357
Alex12357
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сегодня в 18:01
Значит Неймар уходит ,это правильное решение,в этом колхозе ,колхозники должны играть!
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