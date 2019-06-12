ГлавнаяНовости

Дриусси может сменить «Зенит» на «Рому»

сегодня, 16:58

Итальянская пресса сообщает, что нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси может продолжить карьеру в Серии А. В услугах футболиста заинтересована «Рома». «Волки» считают, что аргентинец может заменить Эдина Джеко, который уйдет в «Интер».

Отмечается, что Дриусси попал на радары «Ромы», еще когда выступал за «Ривер Плейт». У форварда есть итальянские корни и итальянский паспорт, в местном чемпионате он не будет считаться легионером, к тому же будет на виду у главного тренера сборной Италии Роберто Манчини, с которым уже работал в «Зените». Напомним, что именно Манчини был инициатором приглашения Дриусси в петербургский клуб.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Уотфорд» хочет подписать голкипера сборной Швеции
Сегодня, 16:44 Комментарии0
Слухи«Ювентус» нацелился на двух игроков ПСЖ
Сегодня, 13:41 Комментарии5
Слухи«Интер» нацелился на 17-летнего футболиста «Сошо»
Сегодня, 11:51 Комментарии4
СлухиХадсон-Одои назвал условия для продления контракта с «Челси»
Сегодня, 10:44 Комментарии4
СлухиПСЖ намерен ускорить переход де Лигта
Сегодня, 09:47 Комментарии3
СлухиЛоврен этим летом может перейти в «Милан»
Сегодня, 09:31 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   82 / 760
сегодня в 17:36
Почему в народе стадион свиней обблевашкой зовут?
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 760
сегодня в 17:36
арг и половины Джеко не заменит
ziborock
ziborock
   35 / 760
сегодня в 17:36
Чей то клон с 93-я комментариями рассуждает о клонах!)))
Тарасобаня.
Тарасобаня.
   31 / 760
сегодня в 17:35
Казалось бы, причем здесь Дриусси к свиньям, а притом, что за свиней всегда стыдно.
Boxert
Boxert ответил parallels
   48 / 760
сегодня в 17:33
ахах! надрался в аэропорту от стыда за спартак - а ты и рад 😅 глушакова с гулиевым тащи.
    drug01
    drug01
       94 / 760
    сегодня в 17:33
    Значит будут перемены в этом сезоне...
    ziborock
    ziborock
       35 / 760
    сегодня в 17:32
    Я уже принца тарасовского выпустил публику потешить!)
    О каких ты хохлоклонах?! Это называется шизофрения!)))
    P.S. Заигнорил?! Молодец!!!
    parallels
    parallels ответил ziborock
       2 / 760
    сегодня в 17:31
    Вратарь сборной России и «Зенита» Андрей Лунев был задержан в Москве в аэропорту Внуково, сообщает телеграм-канал Baza. «Лунев устроил скандал прямо перед посадкой на борт до Питера, — он был пьян и вел себя вызывающе. После этого Андрею сначала сделали предупреждение, а затем отказались пускать на борт самолета. Возмущенный Лунев, по словам работников авиакомпании «Россия», стал оскорблять их и нецензурно ругаться», — пишет источника. После этого вратарь был доставлен в отделение полиции воздушной гавани для оформления протокола. При медицинском освидетельствовании у него в крови обнаружили алкоголь в количестве 0,77 промилле. https://www.youtube.com/watch?v=P_3xkFnOm5I
    ахах! надрался в аэропорту от стыда за спартак - а ты и рад 😅 глушакова с гулиевым тащи.
    Павел Амурский
    Павел Амурский
       22 / 760
    сегодня в 17:31
    Свиньям и продать некого, луишку спихнуть никуда не могут, но он пропитался духом свиным, никто не берет.
    cska plus
    cska plus
       25 / 760
    сегодня в 17:30
    А Богданыч на него рассчитывал.
    Принц тарасовский
    Принц тарасовский ответил ziborock
       12 / 760
    сегодня в 17:29
    0,7–0,9 промилле При этой степени опьянения начинаются нарушения равновесия, двигательных функций, четкости речи, скорости реакции, зрения и слуха. Нарушается самоконтроль и способность рассуждать, вы считаете, что действуете лучше обычного и вам трудно не продолжить пить.
      No pupsiks
      No pupsiks
         6 / 760
      сегодня в 17:28
      Это вам не свинью в Севилью продать на требуху.
      Footbolista
      Footbolista ответил ziborock
         4 / 760
      сегодня в 17:28
      Как в зенит попадают, так сразу нарушается все...только жажда бабла обостряется...
      ermak6848
      ermak6848
         149 / 760
      сегодня в 17:25
      как говорили раньше Скатертью дорожка....
      makkie
      makkie ответил ПерекатиПоле
         16 / 760
      сегодня в 17:25
      0,77 промилле, это две бутылки пива, ничего страшного. А вот когда спартач под насваем безнаказанно месит иностранных граждан и потом откупается от них, вот это беда...
      Наверное и Гуливер столько выпил, и Кокорин с братцем, когда дебош устраивали?
      Ранее Бухаров, Ионов, Радимов, Аршавин... всех и не упомнить уже)
      Алкаши!
      В Питере - пить!
      ziborock
      ziborock ответил ПерекатиПоле
         35 / 760
      сегодня в 17:23
      0,77 промилле, это две бутылки пива, ничего страшного. А вот когда спартач под насваем безнаказанно месит иностранных граждан и потом откупается от них, вот это беда...
      0,7–0,9 промилле При этой степени опьянения начинаются нарушения равновесия, двигательных функций, четкости речи, скорости реакции, зрения и слуха. Нарушается самоконтроль и способность рассуждать, вы считаете, что действуете лучше обычного и вам трудно не продолжить пить.
      ziborock
      ziborock ответил ПерекатиПоле
         35 / 760
      сегодня в 17:21
      Что у вас там в Москве происходит такого, что футболисты напиваются и буянят?
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле ответил makkie
           34 / 760
        сегодня в 17:18
        0,77 промилле, это две бутылки пива, ничего страшного.
        А вот когда спартач под насваем безнаказанно месит иностранных граждан и потом откупается от них, вот это беда...
        makkie
        makkie ответил ziborock
           16 / 760
        сегодня в 17:16
        Вратарь сборной России и «Зенита» Андрей Лунев был задержан в Москве в аэропорту Внуково, сообщает телеграм-канал Baza. «Лунев устроил скандал прямо перед посадкой на борт до Питера, — он был пьян и вел себя вызывающе. После этого Андрею сначала сделали предупреждение, а затем отказались пускать на борт самолета. Возмущенный Лунев, по словам работников авиакомпании «Россия», стал оскорблять их и нецензурно ругаться», — пишет источника. После этого вратарь был доставлен в отделение полиции воздушной гавани для оформления протокола. При медицинском освидетельствовании у него в крови обнаружили алкоголь в количестве 0,77 промилле. https://www.youtube.com/watch?v=P_3xkFnOm5I
        Позор!
        очередной игрок Зенита забухал и дебоши устраивает.
        Стыдоба!
        чемпионство с душком
        чемпионство с душком
           126 / 760
        сегодня в 17:16
        Купили этого клоуна за 18 млн, а уйдет бесплатно.
        Бизнес по-зенитовски.
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле ответил ziborock
           34 / 760
        сегодня в 17:15
        Что у вас там в Москве происходит такого, что футболисты напиваются и буянят?
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле
           34 / 760
        сегодня в 17:13
        В принципе, за много денег можно и отпустить Себу.
        Семак иди сюда
        Семак иди сюда
           143 / 760
        сегодня в 17:13
        Из грязи в князи
        ziborock
        ziborock
           35 / 760
        сегодня в 17:10
        Вратарь сборной России и «Зенита» Андрей Лунев был задержан в Москве в аэропорту Внуково, сообщает телеграм-канал Baza.

        «Лунев устроил скандал прямо перед посадкой на борт до Питера, — он был пьян и вел себя вызывающе. После этого Андрею сначала сделали предупреждение, а затем отказались пускать на борт самолета. Возмущенный Лунев, по словам работников авиакомпании «Россия», стал оскорблять их и нецензурно ругаться», — пишет источника.

        После этого вратарь был доставлен в отделение полиции воздушной гавани для оформления протокола. При медицинском освидетельствовании у него в крови обнаружили алкоголь в количестве 0,77 промилле.
        Zenit_84
        Zenit_84
           68 / 760
        сегодня в 17:05
        Меняй
        andre_can
        andre_can
           439 / 760
        сегодня в 17:01
        всех аргентинев распродать :)
        GreeM
        GreeM
           53 / 760
        сегодня в 17:00
        Вторую половину чемпионата отменно сыграл. Лучше Заболотного отдать.)))
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100