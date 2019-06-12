Дриусси может сменить «Зенит» на «Рому»

Итальянская пресса сообщает, что нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси может продолжить карьеру в Серии А. В услугах футболиста заинтересована «Рома». «Волки» считают, что аргентинец может заменить Эдина Джеко, который уйдет в «Интер».
Отмечается, что Дриусси попал на радары «Ромы», еще когда выступал за «Ривер Плейт». У форварда есть итальянские корни и итальянский паспорт, в местном чемпионате он не будет считаться легионером, к тому же будет на виду у главного тренера сборной Италии Роберто Манчини, с которым уже работал в «Зените». Напомним, что именно Манчини был инициатором приглашения Дриусси в петербургский клуб.
О каких ты хохлоклонах?! Это называется шизофрения!)))
P.S. Заигнорил?! Молодец!!!
О каких ты хохлоклонах?! Это называется шизофрения!)))
P.S. Заигнорил?! Молодец!!!
Ранее Бухаров, Ионов, Радимов, Аршавин... всех и не упомнить уже)
Алкаши!
В Питере - пить!
Ранее Бухаров, Ионов, Радимов, Аршавин... всех и не упомнить уже)
Алкаши!
В Питере - пить!
А вот когда спартач под насваем безнаказанно месит иностранных граждан и потом откупается от них, вот это беда...
А вот когда спартач под насваем безнаказанно месит иностранных граждан и потом откупается от них, вот это беда...
очередной игрок Зенита забухал и дебоши устраивает.
Стыдоба!
очередной игрок Зенита забухал и дебоши устраивает.
Стыдоба!
Бизнес по-зенитовски.
Бизнес по-зенитовски.
«Лунев устроил скандал прямо перед посадкой на борт до Питера, — он был пьян и вел себя вызывающе. После этого Андрею сначала сделали предупреждение, а затем отказались пускать на борт самолета. Возмущенный Лунев, по словам работников авиакомпании «Россия», стал оскорблять их и нецензурно ругаться», — пишет источника.
После этого вратарь был доставлен в отделение полиции воздушной гавани для оформления протокола. При медицинском освидетельствовании у него в крови обнаружили алкоголь в количестве 0,77 промилле.
https://www.youtube.com/watch?v=P_3xkFnOm5I
«Лунев устроил скандал прямо перед посадкой на борт до Питера, — он был пьян и вел себя вызывающе. После этого Андрею сначала сделали предупреждение, а затем отказались пускать на борт самолета. Возмущенный Лунев, по словам работников авиакомпании «Россия», стал оскорблять их и нецензурно ругаться», — пишет источника.
После этого вратарь был доставлен в отделение полиции воздушной гавани для оформления протокола. При медицинском освидетельствовании у него в крови обнаружили алкоголь в количестве 0,77 промилле.