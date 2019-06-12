Дриусси может сменить «Зенит» на «Рому»

сегодня, 16:58

Итальянская пресса сообщает, что нападающий «Зенита» может продолжить карьеру в Серии А. В услугах футболиста заинтересована «Рома». «Волки» считают, что аргентинец может заменить Эдина Джеко, который уйдет в «Интер».

Отмечается, что Дриусси попал на радары «Ромы», еще когда выступал за «Ривер Плейт». У форварда есть итальянские корни и итальянский паспорт, в местном чемпионате он не будет считаться легионером, к тому же будет на виду у главного тренера сборной Италии Роберто Манчини, с которым уже работал в «Зените». Напомним, что именно Манчини был инициатором приглашения Дриусси в петербургский клуб.