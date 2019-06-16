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Буффон поделился планами на будущее

сегодня, 10:46

Бывший голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон в интервью Corriere dello Sport рассказал о возможном завершении карьеры. 

Многие считают, что мне нужно завершать карьеру? Меня это не беспокоит. Люди, которых я встречаю на улице, прежде всего за границей, но также и в Италии, наполняют меня любовью и уважением, которые порой могут даже казаться чрезмерными. 

Я часто повторяю: я провел первые 15 лет, пытаясь испортить свой имидж, а следующие 10 лет пытался восстановить его. 

Сейчас я точно так же, как и прошлым летом, нахожусь в состоянии покоя, в состоянии полного расслабления, когда все открыто для меня, и все это может закончиться через 12 месяцев или через 15 дней.

Ранее Буффон рассказал о своем уходе из ПСЖ.

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