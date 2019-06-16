Пирес: «Важно, чтобы Погба остался в „Манчестер Юнайтед“»

Известный в прошлом футболист Робер Пирес считает, что полузащитник МЮ Поль Погба должен продолжить свои выступления за «Красных дьяволов». По слухам, игрока хотят заполучить «Реал» и «Ювентус».
Я считаю Погба отличным футболистом, но прошлый сезон у него был тяжелым. Возможно, на Поля давил тот факт, что за него заплатили столько денег, особенно на первых порах. Но для меня важно, чтобы он остался в «Манчестер Юнайтед».
МЮ верил в Погба, верил, что он может стать настоящим лидером команды, поэтому и заплатил за него большие деньги. Важно, чтобы Поль остался в МЮ и показал ту игру, которую от него ждут.