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Пирес: «Важно, чтобы Погба остался в „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 09:59

Известный в прошлом футболист Робер Пирес считает, что полузащитник МЮ Поль Погба должен продолжить свои выступления за «Красных дьяволов». По слухам, игрока хотят заполучить «Реал» и «Ювентус».

Я считаю Погба отличным футболистом, но прошлый сезон у него был тяжелым. Возможно, на Поля давил тот факт, что за него заплатили столько денег, особенно на первых порах. Но для меня важно, чтобы он остался в «Манчестер Юнайтед».

МЮ верил в Погба, верил, что он может стать настоящим лидером команды, поэтому и заплатил за него большие деньги. Важно, чтобы Поль остался в МЮ и показал ту игру, которую от него ждут.

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mihaluch
mihaluch
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сегодня в 10:09
Погба не оправдал надежд, не показал игры которую от него ждали.
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