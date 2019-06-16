Скалони: «Состояние поля в матче Аргентина - Колумбия было плачевным»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал поражение своей команды от Колумбии (0:2) в матче Кубка Америки.
Мы хорошо играли первые 20 минут, но затем до конца первого тайма начали много терять мяч. Во второй половине Аргентина исправила ситуацию, мы были лучше соперника, но Колумбия забила во время контратаки.
Состояние поля было плачевным, и это только первая игра. А представьте, что будет после трех встреч.
Ну вот отмазки, прям как один в один у персофанов Месси...!😂😂😂
Видимо та сторона, что была Колумбийцев была в идельном состоянии, а Аргентинцам досталось плохая....да чтож ты будешь делать.
Оказывается поэтому, Месси не смог играть....вся причина в поле была!🤦🤦🤦
Ну вот отмазки, прям как один в один у персофанов Месси...!😂😂😂
Видимо та сторона, что была Колумбийцев была в идельном состоянии, а Аргентинцам досталось плохая....да чтож ты будешь делать.
Оказывается поэтому, Месси не смог играть....вся причина в поле была!🤦🤦🤦