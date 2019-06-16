Скалони: «Состояние поля в матче Аргентина - Колумбия было плачевным»

Главный тренер сборной Аргентины прокомментировал поражение своей команды от Колумбии (0:2) в матче Кубка Америки.

Мы хорошо играли первые 20 минут, но затем до конца первого тайма начали много терять мяч. Во второй половине Аргентина исправила ситуацию, мы были лучше соперника, но Колумбия забила во время контратаки.

Состояние поля было плачевным, и это только первая игра. А представьте, что будет после трех встреч.