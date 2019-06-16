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Скалони: «Состояние поля в матче Аргентина - Колумбия было плачевным»

сегодня, 10:10
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина0 : 2Логотип футбольный клуб КолумбияКолумбияМатч завершен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал поражение своей команды от Колумбии (0:2) в матче Кубка Америки.

Мы хорошо играли первые 20 минут, но затем до конца первого тайма начали много терять мяч. Во второй половине Аргентина исправила ситуацию, мы были лучше соперника, но Колумбия забила во время контратаки.

Состояние поля было плачевным, и это только первая игра. А представьте, что будет после трех встреч.

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Все комментарии
Gelious
Gelious
   30 / 739
сегодня в 10:22
Это он еще умолчал про состояние "капитана"
NGYRZ
NGYRZ
   153 / 739
сегодня в 10:18
ухахахахах ....состояние поле кричит плохое😂😂😂

Ну вот отмазки, прям как один в один у персофанов Месси...!😂😂😂

Видимо та сторона, что была Колумбийцев была в идельном состоянии, а Аргентинцам досталось плохая....да чтож ты будешь делать.

Оказывается поэтому, Месси не смог играть....вся причина в поле была!🤦🤦🤦
АС35
АС35
   6 / 739
сегодня в 10:18
Поле для всех одинаково. О состоянии поля надо говорить до игры, а не после поражения и очередного бездарно проведённого матча.
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