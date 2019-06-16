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Буффон: «Я получил несколько хороших предложений»

сегодня, 10:38

Бывший голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон в интервью Corriere dello Sport рассказал о своем уходе из парижского клуба. 

ПСЖ полгода назад мне сказал, что в конце сезона я стану вторым вратарем. С января у меня было достаточно времени, чтобы взвесить все. 

Их просьба была абсолютно понятной. Однако у меня в 41 год появилась потребность чувствовать новые эмоции. 

Я получил несколько хороших предложений, но если мне не будет хватать драйва, то я могу пойти учиться. Я бы хотел посещать тренерскую школу, возможно, учиться на спортивного директора или даже пойти в бизнес-школу. Я бы хотел улучшить свои знания английского языка. Я хочу получить навыки, необходимые для того, чтобы в будущем у меня были возможности. 

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Все комментарии
завоеватель кубка лиги наций
завоеватель кубка лиги наций
сегодня в 10:41
когда то был великим а со своей пенсией решил что может играть долго и по окончанию опозорился да уж непонятный тип
завоеватель кубка лиги наций
завоеватель кубка лиги наций
сегодня в 10:40
в спартак хоть звали ?
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