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Перотти: «Де Росси отлично впишется в „Бока Хуниорс“»

сегодня, 13:10

Полузащитник «Ромы» Диего Перотти в интервью Oral de Deportivo заявил, что его бывший одноклубник Даниэле Де Росси отлично вписался бы в игру аргентинского клуба «Бока Хуниорс», с которым его связывают слухи.

Нам будет не хватать Де Росси, он лидер, многое давал команде. Это большая потеря для всех нас.

Не знаю, что произошло между Де Росси и «Ромой», но если он решит перейти в «Бока Хуниорс», то без проблем там адаптируется. Его там полюбят, его физическая форма не вызовет сомнений. Он в любой команде мог бы играть.

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