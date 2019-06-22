Перотти: «Де Росси отлично впишется в „Бока Хуниорс“»

Полузащитник «Ромы» в интервью Oral de Deportivo заявил, что его бывший одноклубник отлично вписался бы в игру аргентинского клуба «Бока Хуниорс», с которым его связывают слухи.

Нам будет не хватать Де Росси, он лидер, многое давал команде. Это большая потеря для всех нас.

Не знаю, что произошло между Де Росси и «Ромой», но если он решит перейти в «Бока Хуниорс», то без проблем там адаптируется. Его там полюбят, его физическая форма не вызовет сомнений. Он в любой команде мог бы играть.