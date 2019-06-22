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Манчини заявил, что в Серии А не хватает конкуренции

сегодня, 12:17

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признал, что в Серии А не хватает конкуренции. 

Если две или три команды сражаются за победу до самого конца, то становится понятно, что качество повышается. И давление на игроков тоже. Когда вы играете под давлением, то вы быстрее зреете. 

Каждая игра - это улучшение, каждая тренировка - это улучшение. И если вы готовитесь с той мыслью, что вам непременно нужно побеждать, то вы, безусловно, развиваетесь и становитесь лучше. 

Ранее Манчини выделил позитивные и отрицательные моменты сезона в Серии А.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   165 / 708
сегодня в 12:34
Только Ювентусу не хватает конкуренции.
beefs
beefs
   69 / 708
сегодня в 12:22
Приезжай в Россию...
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