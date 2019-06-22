Манчини заявил, что в Серии А не хватает конкуренции

Главный тренер сборной Италии признал, что в Серии А не хватает конкуренции.

Если две или три команды сражаются за победу до самого конца, то становится понятно, что качество повышается. И давление на игроков тоже. Когда вы играете под давлением, то вы быстрее зреете.

Каждая игра - это улучшение, каждая тренировка - это улучшение. И если вы готовитесь с той мыслью, что вам непременно нужно побеждать, то вы, безусловно, развиваетесь и становитесь лучше.