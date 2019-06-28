Дзола: «Думаю, Азар преуспеет в „Реале“»

Тренер «Челси» прокомментировал переход полузащитника в «Реал».

«Реал» приобрел фантастического футболиста. В прошлом сезоне Азар был невероятным. «Челси» потерял ключевого игрока, а «Реал» такового приобрел.

Желаю Азару, чтобы в «Реале» у него всё шло так же хорошо, как и в «Челси». Он этого заслуживает. Думаю, он преуспеет, чемпионат Испании подойдет Эдену.

В прошлом году Азар участвовал в практически 40 % голов «Челси», он не только забивал, но и ассистировал. Это невероятные цифры.