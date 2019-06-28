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Дзола: «Думаю, Азар преуспеет в „Реале“»

сегодня, 10:29

Тренер «Челси» Джанфранко Дзола прокомментировал переход полузащитника Эдена Азара в «Реал».

«Реал» приобрел фантастического футболиста. В прошлом сезоне Азар был невероятным. «Челси» потерял ключевого игрока, а «Реал» такового приобрел. 

Желаю Азару, чтобы в «Реале» у него всё шло так же хорошо, как и в «Челси». Он этого заслуживает. Думаю, он преуспеет, чемпионат Испании подойдет Эдену.

В прошлом году Азар участвовал в практически 40 % голов «Челси», он не только забивал, но и ассистировал. Это невероятные цифры.

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cska plus
cska plus
   2 / 656
сегодня в 10:48
Азар станет лидером Реала
Averoniy
Averoniy
   308 / 656
сегодня в 10:35
В ближайшее время будет видно.
STVA 1
STVA 1
   26 / 656
сегодня в 10:33
Время покажет .
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