Боатенг попрощался с «Барселоной», футболист не останется в клубе

Полузащитник «Сассуоло» , который выступал в прошедшем сезоне за «Барселону» на правах аренды, попрощался с каталонцами.

Это конец одного из самых захватывающих событий в моей карьере, спасибо всем.

Благодарю своих коллег, которые с самого начала заставили меня чувствовать себя как дома, они - чемпионы и исключительные люди.

Мне бы хотелось дать больше, но я дал все, что мог. Я гордился каждой минутой проведенной на поле в этой фантастической футболке.