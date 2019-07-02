Боатенг попрощался с «Барселоной», футболист не останется в клубе

Полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг, который выступал в прошедшем сезоне за «Барселону» на правах аренды, попрощался с каталонцами.
Это конец одного из самых захватывающих событий в моей карьере, спасибо всем.
Благодарю своих коллег, которые с самого начала заставили меня чувствовать себя как дома, они - чемпионы и исключительные люди.
Мне бы хотелось дать больше, но я дал все, что мог. Я гордился каждой минутой проведенной на поле в этой фантастической футболке.
Жаль что ушел единственный мужчина в команде!
Жаль что ушел единственный мужчина в команде!