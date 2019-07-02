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Боатенг попрощался с «Барселоной», футболист не останется в клубе

сегодня, 16:02

Полузащитник «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг, который выступал в прошедшем сезоне за «Барселону» на правах аренды, попрощался с каталонцами.

Это конец одного из самых захватывающих событий в моей карьере, спасибо всем. 

Благодарю своих коллег, которые с самого начала заставили меня чувствовать себя как дома, они - чемпионы и исключительные люди. 

Мне бы хотелось дать больше, но я дал все, что мог. Я гордился каждой минутой проведенной на поле в этой фантастической футболке. 

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN
   244 / 680
сегодня в 19:04
Зато он чемпион Испании а Реал нет..ХЫ_ХЫ
NGY
NGY
   55 / 680
сегодня в 16:58
Легенда Барселоны...

Жаль что ушел единственный мужчина в команде!
пеналдус необыкновенный
пеналдус необыкновенный
   358 / 680
сегодня в 16:31
соккер мурыжил ты выкупят то не выкупят через час напишите что передумал и опять его выкупят???? уточники абы писать
дурман
дурман
   193 / 680
сегодня в 16:13
Удачи, чемпион
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