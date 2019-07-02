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Рабьо признался, что Буффон помог ему перейти в «Ювентус»

сегодня, 12:54

Новичок «Ювентуса» Адриен Рабьо признался, что бывший его партнер по команде Джанлуиджи Буффон помог ему решиться на переход в туринский клуб.

Джиджи рассказал мне много интересного про клуб. Он сказал мне, что «Юве» - лучший способ сделать шаг вперед в моей карьере. Сезон здесь стоит намного больше, чем где-либо еще. 

Моя мама - мой агент, и она очень помогает мне в моей профессии. Мы отлично ладим. 

«Ювентус» - отличный клуб, очень престижный, с большой историей и европейскими традициями. На мой взгляд, это большой шаг вперед после ПСЖ.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
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сегодня в 13:14
ну у ПСЖ конечно особых традиций то нет,ни одного евротрофея.в отличии от Юве. да и чемпик намного интересней и динамичней,той же ЛолЛиги или АПЛа. так что Диджи тебе всё правильно растолковал,лишь бы ты вписался в коллектив,тут играют далеко не АНЖе.
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