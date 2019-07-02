Рабьо признался, что Буффон помог ему перейти в «Ювентус»

Новичок «Ювентуса» признался, что бывший его партнер по команде помог ему решиться на переход в туринский клуб.

Джиджи рассказал мне много интересного про клуб. Он сказал мне, что «Юве» - лучший способ сделать шаг вперед в моей карьере. Сезон здесь стоит намного больше, чем где-либо еще.

Моя мама - мой агент, и она очень помогает мне в моей профессии. Мы отлично ладим.