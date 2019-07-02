Рабьо признался, что Буффон помог ему перейти в «Ювентус»

Новичок «Ювентуса» Адриен Рабьо признался, что бывший его партнер по команде Джанлуиджи Буффон помог ему решиться на переход в туринский клуб.
Джиджи рассказал мне много интересного про клуб. Он сказал мне, что «Юве» - лучший способ сделать шаг вперед в моей карьере. Сезон здесь стоит намного больше, чем где-либо еще.
Моя мама - мой агент, и она очень помогает мне в моей профессии. Мы отлично ладим.
«Ювентус» - отличный клуб, очень престижный, с большой историей и европейскими традициями. На мой взгляд, это большой шаг вперед после ПСЖ.