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«Спартак» объявил об уходе Боккетти

сегодня, 14:15

«Спартак» и защитник Сальваторе Боккетти расторгли трудовой договор по соглашению сторон.

32-летний футболист провел за «красно-белых» 115 матчей, в которых забил 5 голов.

Ожидается, что Боккетти перейдет в «Верону».

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Все комментарии
particular
particular
   2 / 705
сегодня в 14:25
Коротко и сухо... Без прелюдий и эпилога...
RamonCSKA
RamonCSKA ответил mugik1973
   118 / 705
сегодня в 14:23
кутепов и джикиа, лучшего реально молодого русского защитника ставить, чем легионера который играет отвратительно как Бокетти и многие другие в Спартаке а-ля педро роша
mugik1973
mugik1973 ответил Alpribas
   101 / 705
сегодня в 14:19
Быть бомжом это значит уже легенда
Питер Ман
Питер Ман
   60 / 705
сегодня в 14:18
Очередного ветерана выкинули, всучив ему при этом мешок народных денег.
mugik1973
mugik1973
   101 / 705
сегодня в 14:16
Он конечно не фантан, а играть то кто будет в обороне?
Еврей1
Еврей1
   330 / 705
сегодня в 14:16
молодцы
Alpribas
Alpribas
   53 / 705
сегодня в 14:15
Легенды 7-0 уходят.
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