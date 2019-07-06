«Спартак» объявил об уходе Боккетти

«Спартак» и защитник Сальваторе Боккетти расторгли трудовой договор по соглашению сторон.
32-летний футболист провел за «красно-белых» 115 матчей, в которых забил 5 голов.
⚡ Grazie, Salva! Сальваторе Боккетти покидает «Спартак»— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 6 июля 2019 г.
«Спартак» и защитник Сальваторе Боккетти достигли договоренности о расторжении трудового договора по соглашению сторон.https://t.co/SK2U7cgrNr#Спартак #Боккетти pic.twitter.com/zTNBOxUZJD
Ожидается, что Боккетти перейдет в «Верону».