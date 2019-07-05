«Манчестер Юнайтед» продлил сотрудничество с Перейрой до 2023 года

«Манчестер Юнайтед» заключил новый контракт с полузащитником Андреасом Перейрой. Соглашение рассчитано до лета 2023 года с возможностью продления еще на один сезон.
В минувшей кампании 23-летний футболист провел 15 матчей в АПЛ и отметился двумя результативными действиями.
✍️ @AndrinhoPereira has put pen to paper on a new #MUFC deal 👍— Manchester United (@ManUtd) 5 июля 2019 г.
Весной прошел слух, что манкунианцы планируют отправить Перейру в аренду, однако сейчас «красные дьяволы» отмечают, что хавбек отправится на предсезонный сбор команды.