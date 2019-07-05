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«Манчестер Юнайтед» продлил сотрудничество с Перейрой до 2023 года

сегодня, 14:20

«Манчестер Юнайтед» заключил новый контракт с полузащитником Андреасом Перейрой. Соглашение рассчитано до лета 2023 года с возможностью продления еще на один сезон.

В минувшей кампании 23-летний футболист провел 15 матчей в АПЛ и отметился двумя результативными действиями.

Весной прошел слух, что манкунианцы планируют отправить Перейру в аренду, однако сейчас «красные дьяволы» отмечают, что хавбек отправится на предсезонный сбор команды.

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drug01
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