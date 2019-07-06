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Тульский «Арсенал» сыграл вничью с чемпионом Австрии

сегодня, 18:58
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Тульский «Арсенал» в товарищеском матче расписал мировую с «Зальцбургом».

«РБ Зальцбург» - «Арсенал» - 1:1 (0:1)
Голы: Халанд  89 — Банда 45.

«РБ Зальцбург»: Станкович, Онгене, Хванг, (Халанд 46) Собослои, Рамальо, Юнузович, Ульмер, Минамино, Дака, Фаркаш, Мвепу.

«Арсенал»: Левашов, Григалава (Коне 75), Хагуш (Аджоев 70), Беляев (Володько 70), Комбаров, Костадинов (Пантелеев 63), Кангва (Лесовой 31), Горбатенко (Ивакин 78), Ткачев (Хлусевич 87), Тудорие (Денисов 70), Банда (Кангва 82).

Ранее туляки также сыграли вничью в контрольной игре.

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EAGinLE
EAGinLE
   69 / 710
сегодня в 19:02
Вперёд Арсенал.
Только Тула.
Только победа. .
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