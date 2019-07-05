«Урал» победил «Краснодар» в товарищеском матче

«Урал» обыграл «Краснодар» в контрольном поединке.
«Краснодар» - «Урал» 0:2 (0:2)
Голы: Аугустыняк 2, Панюков 39.
«Краснодар»: Синицын, Ивашин, Фьолусон, Грицаенко, Бородин (Мацукатов 64), Голубев (Мартынов 64), Сперцян (Черников 46), Уткин (Сабуа 64), Халназаров, Сулейманов (Сергеев 46), Игнатьев (Кутовой 64).
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Ароян, Кулаков, Аугустыняк, Бавин, Емельянов (Поляков 63), Бумаль (Фидлер 71), Эль-Кабир (Араторе 76), Егорычев (Щербаков 83), Панюков (Ильин 63).
Ранее «Динамо» одержало победу над «Слованом» в товарищеском матче.