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«Урал» победил «Краснодар» в товарищеском матче

сегодня, 20:50
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Урал» обыграл «Краснодар» в контрольном поединке.

«Краснодар» - «Урал» 0:2 (0:2)
Голы: Аугустыняк 2, Панюков 39. 

«Краснодар»: Синицын, Ивашин, Фьолусон, Грицаенко, Бородин (Мацукатов 64), Голубев (Мартынов 64), Сперцян (Черников 46), Уткин (Сабуа 64), Халназаров, Сулейманов (Сергеев 46), Игнатьев (Кутовой 64).

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Ароян, Кулаков, Аугустыняк, Бавин, Емельянов (Поляков 63), Бумаль (Фидлер 71), Эль-Кабир (Араторе 76), Егорычев (Щербаков 83), Панюков (Ильин 63).

Ранее «Динамо» одержало победу над «Слованом» в товарищеском матче.

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Все комментарии
Дима Головашич
Дима Головашич
   142 / 704
сегодня в 21:37
Ну и как там гениальная молодёжка?
cska plus
cska plus
   9 / 704
сегодня в 21:33
Быки потренировали второй состав.
Питер Ман
Питер Ман
   62 / 704
сегодня в 21:31
краснодар уже выиграл важнейший трофей и выполнил цель на сезон, теперь можно и отдохнуть. Урал с победой!
ArtemonD
ArtemonD
   238 / 704
сегодня в 21:31
Урал в этом сезоне будет всех драть, как спартак в прошлом.
112910415
112910415
   29 / 704
сегодня в 21:24
посмотрев составы, все всё поняли
Alladins
Alladins
   44 / 704
сегодня в 21:24
Урал с победой!
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил beefs
   520 / 704
сегодня в 21:11
второй состав у Краснодара слабоват...
Ещё бы они таким составом Урал переиграли, тогда РФПЛ можно смело закрывать) если академия одной команды(пусть и лидера) переигрывает основу другой (пусть и середняка)
EAGinLE
EAGinLE
   72 / 704
сегодня в 21:08
Урал с победой .
beefs
beefs
   64 / 704
сегодня в 21:04
второй состав у Краснодара слабоват...
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