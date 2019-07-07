«Ливерпуль» предложит Клоппу новый долгосрочный контракт

сегодня, 10:53

Боссы «Ливерпуля» беспокоятся о том, что главный тренер покинет команду по окончании срока действия контракта в 2022 году, а потому намерены уже сейчас предложить ему новое долгосрочное соглашение. Договор будет рассчитан на шесть лет, а зарплата наставника увеличится с 7 до 10 млн фунтов за сезон.

Впрочем, как отмечает английская пресса, 52-летний специалист вряд ли согласится на столь длительную работу, поскольку серьезно относится к своему здоровью и считает нужным взять время на отдых.

В последнее время пресса связывала Клоппа с «Баварией».