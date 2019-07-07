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«Ливерпуль» предложит Клоппу новый долгосрочный контракт

сегодня, 10:53

Боссы «Ливерпуля» беспокоятся о том, что главный тренер Юрген Клопп покинет команду по окончании срока действия контракта в 2022 году, а потому намерены уже сейчас предложить ему новое долгосрочное соглашение. Договор будет рассчитан на шесть лет, а зарплата наставника увеличится с 7 до 10 млн фунтов за сезон.

Впрочем, как отмечает английская пресса, 52-летний специалист вряд ли согласится на столь длительную работу, поскольку серьезно относится к своему здоровью и считает нужным взять время на отдых.

В последнее время пресса связывала Клоппа с «Баварией».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   25 / 738
сегодня в 12:50
ну Клопп многое сделал, надо отнестись по человечески, такой человек если захочет уйти, или устанет, или любая другая причина (а они у него не будут пустыми) - надо отпускать сразу. Работает ведь на совесть, как умеет, со своими ошибками и успехами. Заслужил уважение абсолютно всех, так же и к нему надо относится. Но надеюсь еще годика 2-3 поработает, цикл в 5-6 лет думаю был его ориентиром, а дальше уйдет. И это правильно, скажу я вам.
beefs
beefs
   83 / 738
сегодня в 11:35
Хорошая зарплата - залог договоренностей
Вячеслав Остапенко 1
Вячеслав Остапенко 1
   268 / 738
сегодня в 11:16
Я ДУМАЮ НЕ ОТКАЖЕТСЯ
drug01
drug01
   90 / 738
сегодня в 11:09
Верное решение
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