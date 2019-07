Лофтус-Чик заключил новый долгосрочный контракт с «Челси»

«Челси» оформил новое трудовое соглашение с 23-летним полузащитником . Контракт рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне футболист начал регулярно попадать в состав «синих» и продолжил выступать за сборную Англии, и только травма помешала ему сыграть в финале Лиги Европы и матчах Лиги Наций.

More good news...



✍️ @rubey_lcheek has signed a new long-term contract with the Blues! 🙌