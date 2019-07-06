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Лофтус-Чик заключил новый долгосрочный контракт с «Челси»

сегодня, 16:49

«Челси» оформил новое трудовое соглашение с 23-летним полузащитником Рубеном Лофтус-Чиком. Контракт рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне футболист начал регулярно попадать в состав «синих» и продолжил выступать за сборную Англии, и только травма помешала ему сыграть в финале Лиги Европы и матчах Лиги Наций.

По слухам, зарплата Лофтус-Чика по новому контракту составит чуть более 150 тысяч фунтов в неделю.

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ДАША Д
ДАША Д
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сегодня в 17:27
Брать так брать и надолго.
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