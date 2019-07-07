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«СКА-Хабаровск» и «Шинник» открыли сезон в ФНЛ

сегодня, 11:56
СКА-ХабаровскЛоготип футбольный клуб СКА-Хабаровск1 : 2Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)ШинникМатч завершен

Состоялись первые матчи сезона ФНЛ-2019/20. «СКА-Хабаровск» потерпел поражение от «Шинника». Решающий гол забил 38-летний форвард Эльдар Низамутдинов, с которым «Шинник» летом продлил контракт.

Хабаровск, Стадион им. В.И. Ленина

«СКА-Хабаровск» - «Шинник» 1:2 (1:1)
Голы: Малеев 31 - Алейников 12, Низамутдинов 58 (пенальти)

«СКА-Хабаровск»: Соромытько, Суслов, Матвийчук, Зайцев, Эльмурзаев (Гаджимурадов 73), Камилов, Квеквескири, Никифоров, Малеев (Горулев 63), Максименко (Брагин 63), Кузьмичев
Главный тренер: Алексей Поддубский

«Шинник»: Яшин, Покидышев, Цховребов (Стешин 89), Щербаков, Самойлов, Алейников, Олейников (Эктов 58), Кожемякин, Дроздов, Визнович, Низамутдинов (Вовк 88)
Главный тренер: Александр Побегалов

Предупреждения: Визнович, 17, Кожемякин 29, Дроздов 64, Матвийчук 70, Щербаков 85

Удаление: Матвийчук 80 (вторая желтая)

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Все комментарии
beefs
beefs
   83 / 738
сегодня в 12:35
Шинник с. победой и и первыми 3-мя очками..
drug01
drug01
   90 / 738
сегодня в 12:10
Шинник начал с победы!
LOpp
LOpp
   8 / 738
сегодня в 12:04
Луч-Химки 2:5
Вот где жара была.
борька
борька
   66 / 738
сегодня в 11:59
30ны открыли сезтн по беганью за мячом, при пустых трибунах
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