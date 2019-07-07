«СКА-Хабаровск» и «Шинник» открыли сезон в ФНЛ

Состоялись первые матчи сезона ФНЛ-2019/20. «СКА-Хабаровск» потерпел поражение от «Шинника». Решающий гол забил 38-летний форвард Эльдар Низамутдинов, с которым «Шинник» летом продлил контракт.
Хабаровск, Стадион им. В.И. Ленина
«СКА-Хабаровск» - «Шинник» 1:2 (1:1)
Голы: Малеев 31 - Алейников 12, Низамутдинов 58 (пенальти)
«СКА-Хабаровск»: Соромытько, Суслов, Матвийчук, Зайцев, Эльмурзаев (Гаджимурадов 73), Камилов, Квеквескири, Никифоров, Малеев (Горулев 63), Максименко (Брагин 63), Кузьмичев
Главный тренер: Алексей Поддубский
«Шинник»: Яшин, Покидышев, Цховребов (Стешин 89), Щербаков, Самойлов, Алейников, Олейников (Эктов 58), Кожемякин, Дроздов, Визнович, Низамутдинов (Вовк 88)
Главный тренер: Александр Побегалов
Предупреждения: Визнович, 17, Кожемякин 29, Дроздов 64, Матвийчук 70, Щербаков 85
Удаление: Матвийчук 80 (вторая желтая)
Вот где жара была.
Вот где жара была.