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Египет вылетел из Кубка Африки на стадии 1/8 финала

вчера, 23:57
ЕгипетЛоготип футбольный клуб Египет0 : 1Логотип футбольный клуб ЮАРЮАРМатч завершен

В матче 1/8 финала Кубка Африканских Наций Египет минимально уступил ЮАР.

Каир, стадион «Каирский международный стадион».

Египет - ЮАР 0:1 (0:0)
Гол: Лорч 85.

Египет: Аль-Шенави, Аль-Мохамади, Алаа Элдин, Хегази, Ашраф, Хамед, Эль-Нени (Солиман 83), Салах, Бекхит (Варда 64), Трезеге, Мухсин (Ахмед Али 46)
Главный тренер: Агирре Хавьер.

ЮАР: Уильямс, Мхизе, Хлатшвайо, Мкхванази, Хланти, Фурман (Кекана 90+1), Мокоджо, Зунгу, Тау, Мотиба, Лорч (Велдвейк 90+2)
Главный тренер: Бакстер Стюарт.

Предупреждения: Хланти 44, Ашраф 68, Зунгу 79, Хлатшвайо 90+4.

Судья: Отого-Кастан Эрик.

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Все комментарии
баба яга ЗА
баба яга ЗА ответил parma_ebashit
   190 / 737
сегодня в 00:50
Ожидаемо, Салах в Ливерпуле все силы выжал
Барселона-Ливерпуль 3:0. Салах играет.
Ливерпуль-Барселона 4:0. Салах не играет.
eleven LC
eleven LC
   133 / 737
сегодня в 00:48
Не будет Салаху золотого мяча!
11-и метровый
11-и метровый
   61 / 737
сегодня в 00:47
ЮАР с победой!
баба яга ЗА
баба яга ЗА
   190 / 737
сегодня в 00:43
Кто-то ещё считает, что Салах заслуживает Золотой мяч?
311
311
   44 / 737
сегодня в 00:29
Наши тоже победили египтян, так что это не сенсация никакая!)
kotmyshka
kotmyshka
   289 / 737
сегодня в 00:15
облом
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   199 / 737
сегодня в 00:14
Тем лучше, Салах отдохнет, и больше предсезонки зацепит. Очередь за Манешкой. Хотя пожелаю им победы)
parma_ebashit
parma_ebashit ответил allemz
   356 / 737
сегодня в 00:11
Египет ??? Да не
parma_ebashit
parma_ebashit
   356 / 737
сегодня в 00:10
Ожидаемо, Салах в Ливерпуле все силы выжал
Martini_1987
Martini_1987 ответил allemz
   549 / 737
сегодня в 00:06
Вот тебе и главный фаворит.
Да ладно? Сенегал с Камеруном и Нигерией куда более фавориты, чем фараоны
allemz
allemz
   53 / 737
сегодня в 00:02
Вот тебе и главный фаворит.
Left Boy
Left Boy
   132 / 737
сегодня в 00:02
Ахахах, зм салаху
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