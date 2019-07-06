Египет вылетел из Кубка Африки на стадии 1/8 финала

В матче 1/8 финала Кубка Африканских Наций Египет минимально уступил ЮАР.
Каир, стадион «Каирский международный стадион».
Египет - ЮАР 0:1 (0:0)
Гол: Лорч 85.
Египет: Аль-Шенави, Аль-Мохамади, Алаа Элдин, Хегази, Ашраф, Хамед, Эль-Нени (Солиман 83), Салах, Бекхит (Варда 64), Трезеге, Мухсин (Ахмед Али 46)
Главный тренер: Агирре Хавьер.
ЮАР: Уильямс, Мхизе, Хлатшвайо, Мкхванази, Хланти, Фурман (Кекана 90+1), Мокоджо, Зунгу, Тау, Мотиба, Лорч (Велдвейк 90+2)
Главный тренер: Бакстер Стюарт.
Предупреждения: Хланти 44, Ашраф 68, Зунгу 79, Хлатшвайо 90+4.
Судья: Отого-Кастан Эрик.
Ливерпуль-Барселона 4:0. Салах не играет.
Ливерпуль-Барселона 4:0. Салах не играет.