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Аргентина обыграла сборную Чили в матче за третье место Кубка Америки

вчера, 23:59
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 1Логотип футбольный клуб ЧилиЧилиМатч завершен

Сборная Аргентины завоевала бронзовые медали Кубка Америки. В матче за третье место аргентинцы одержали победу над командой Чили. Отметим, что в концовке первого тайма Лионель Месси и Гари Медель за стычку были удалены с поля.

Сан-Паулу, стадион Арена де Сан-Паулу

Аргентина - Чили 2:1 (2:0)
Голы: Кун Агуэро 12, Дибала 22 - Видаль 59 (пенальти)

Аргентина: Армани, Отаменди, Пеццелья, Тальяфико, Фойт, Паредес, Ло Чельсо (Фунес Мори 90), де Пауль, Дибала (Анхель Ди Мария 67), Кун Агуэро (Суарес 81), Лионель Месси
Главный тренер: Скалони Лионель.

Чили: Ариас, Хара (Марипан 50), Диас, Медель, Пульгар, Видаль, Арангис (Кастильо 83), Босежур, Исла, Санчес (Фернандес 17), Варгас
Главный тренер: Руэда Рейнальдо.

Предупреждения: Босежур 16, Видаль 26, Пульгар 45+1, Пеццелья 57, Паредес 63, Фойт 79, Тальяфико 90+3

Удаления: Медель 37, Лионель Месси 37

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   387 / 737
сегодня в 01:04
Сегодня Аргентина заслуженно победила, видимо Чили это матч вообще был не нужен, почти весь матч выясняли отношение с аргентинцами и спорили с рефери.
Эллочка
Эллочка ответил mangoх12
   54 / 737
сегодня в 01:02
Че тынесешь, Месси сделал 2 гола а после его ухода держали счет , это когда португея нет на поле то сборная играет лучше.
привет если интересно сообщу тебе находку
NGY
NGY
   23 / 737
сегодня в 01:01
По сути, Месси вообще не должен был участвовать в этом матче.

Поскольку обязан был получить дисквалификацию за резкое обсуждение в негативном свете работу судьи, после матча Бразилия-Аргентина.

Но это видимо из той серии, когда Конмебол закрывает глаза на ОЧЕВИДНОЕ НАРУШЕНИЕ игроком правил поведения и за 5 лет проводит 4 Копу Америки, чтобы Месси наконец, что-нибудь выиграл со сборной.

ЭТО ПОЗОР КОНМЕБОЛУ!
SSC Napoli
SSC Napoli
   504 / 737
сегодня в 00:54
Молодцы!
cevin cigan
cevin cigan ответил allemz
   63 / 737
сегодня в 00:52
Глоры 71ы Бадра забыли, что их днарь в Лиге Наций был нулем и взял халявный кубок за счет индивидуального мастерства партнеров по команде.
Опачки.....а в полуфинале ЛН хет-трик наверное твой дедушка исполнил?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   118 / 737
сегодня в 00:50
Один тайм до отпуска не до терпел.
milan-f
milan-f
сегодня в 00:43
Месси кто-то видел?
NGY
NGY
   23 / 737
сегодня в 00:40
Ди Мария конечно просто мега-монстр.

Видели, как он прошел трех игроков Чили выкатил на пустые Агуэро.

Если бы Месси такое сделал ходя бы раз за всю карьеру в сборной, о нем до утра все трубили бы.

А тут конечно, ДиМария, такой дешевой пиар-машины нету как у Лионеля.
Bладимиp
Bладимиp
   87 / 737
сегодня в 00:39
Аргентину с победой!
Incredulous
Incredulous
   80 / 737
сегодня в 00:39
После каждого подобного турнира с участием Аргентины, букмекерам нужно добавлять новую ставку: Месси уходит со сборной: да/нет.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   523 / 737
сегодня в 00:34
Месси великий игрок!)
Даже своим удалением у ненавистников салют организовал)
eleven LC
eleven LC
   133 / 737
сегодня в 00:33
Бронза это дело хорошее!
allemz
allemz
   53 / 737
сегодня в 00:30
Глоры 71ы Бадра забыли, что их днарь в Лиге Наций был нулем и взял халявный кубок за счет индивидуального мастерства партнеров по команде.
John_Wick
John_Wick
   244 / 737
сегодня в 00:29
Надеюсь его родственники в Уефа не дадут ему ЗМ за этот позор...
John_Wick
John_Wick
   244 / 737
сегодня в 00:29
Реально конец сезона у гнома провальный))) Позор в лч,кубок про76,кубок америки про76,еще и удалили))))
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   17 / 737
сегодня в 00:27
Мне одному наскоки Месси на Меделя напомнили петушиные бои? Не выдержали нервы у паренька. Подумал, что в третий раз он просто не переживёт поражение от Чили и решил технично выйти из игры.
dzvinka
dzvinka ответил Zenit_84
   26 / 737
сегодня в 00:26
Почему Месси опять не забил?
дак чет пенок не подвезли, на этом копа америка вообще беда с организацией, как жалуются в AFA
FERIS
FERIS
   101 / 737
сегодня в 00:26
Арги еле полумёртвых чилийцев обыграли.
Во втором тайме гном уже не мешал.
NbKA555
NbKA555
   273 / 737
сегодня в 00:26
Стоило убрать ненужеый элемент,тут же победа！Пусть и Чилийцы не горели желанием победить в этом матче！
John_Wick
John_Wick
   244 / 737
сегодня в 00:25
1 пенальти на турнире и все от 77месси?)?? Жалкое сравнение с лучшим игроком мира Роналду)
dzvinka
dzvinka
   26 / 737
сегодня в 00:24
не, ну судья вообще молодец, быстро так подбежал и не дал Меделю сделать из лионеля лионеллу))) ато все явно к этому шло.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
   409 / 737
сегодня в 00:22
Месси скорее всего больше не сыграет за сборную, это не его страну тащить, пусть Барселоне сидит
NGY
NGY ответил Zenit_84
   23 / 737
сегодня в 00:21
Почему Месси опять не забил?
Потому что, пенальти не было, и Игуаин мешал подсознательно.
Zenit_84
Zenit_84
   111 / 737
сегодня в 00:20
Почему Месси опять не забил?
dzvinka
dzvinka
   26 / 737
сегодня в 00:18
поздравляю с третьим местом сборную месси))... свалил с поля, и хоть третье ребята смогли взять)
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 737
сегодня в 00:18
В общем то совсем ненужный матч.
Rattlehead
Rattlehead ответил NGY
   102 / 737
сегодня в 00:18
Месси силой мысли заставил Ло Чельсо сделать голевую:)
NGY
NGY
   23 / 737
сегодня в 00:18
mangoх12
Сегодня 00:09
ответ пользователю Left Boy (раскрыть)
Че тынесешь, Месси сделал 2 гола а после его ухода держали счет
__________________

Персофан аргентинского пенальтиста, голевую ЛаЧельсо и гол Дибалы записал на то, что Месси все им "создал"? ЦИРК ОТДЫХАЕТ🤦🤦😂😂

И это все при том, что после ухода Месси, Аргентина создала столько убойных моментов, что Аргентина с Месси не создавала за весь турнир!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   199 / 737
сегодня в 00:13
До декабря еще прилично, но пока Месси не должен быть даже в тройке претендентов на ЗМ.
Игорь Волков
Игорь Волков
   608 / 737
сегодня в 00:10
С очередной бронзой/серебром Месси)
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