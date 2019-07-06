Аргентина обыграла сборную Чили в матче за третье место Кубка Америки

Сборная Аргентины завоевала бронзовые медали Кубка Америки. В матче за третье место аргентинцы одержали победу над командой Чили. Отметим, что в концовке первого тайма Лионель Месси и Гари Медель за стычку были удалены с поля.
Сан-Паулу, стадион Арена де Сан-Паулу
Аргентина - Чили 2:1 (2:0)
Голы: Кун Агуэро 12, Дибала 22 - Видаль 59 (пенальти)
Аргентина: Армани, Отаменди, Пеццелья, Тальяфико, Фойт, Паредес, Ло Чельсо (Фунес Мори 90), де Пауль, Дибала (Анхель Ди Мария 67), Кун Агуэро (Суарес 81), Лионель Месси
Главный тренер: Скалони Лионель.
Чили: Ариас, Хара (Марипан 50), Диас, Медель, Пульгар, Видаль, Арангис (Кастильо 83), Босежур, Исла, Санчес (Фернандес 17), Варгас
Главный тренер: Руэда Рейнальдо.
Предупреждения: Босежур 16, Видаль 26, Пульгар 45+1, Пеццелья 57, Паредес 63, Фойт 79, Тальяфико 90+3
Удаления: Медель 37, Лионель Месси 37
Поскольку обязан был получить дисквалификацию за резкое обсуждение в негативном свете работу судьи, после матча Бразилия-Аргентина.
Но это видимо из той серии, когда Конмебол закрывает глаза на ОЧЕВИДНОЕ НАРУШЕНИЕ игроком правил поведения и за 5 лет проводит 4 Копу Америки, чтобы Месси наконец, что-нибудь выиграл со сборной.
ЭТО ПОЗОР КОНМЕБОЛУ!
Поскольку обязан был получить дисквалификацию за резкое обсуждение в негативном свете работу судьи, после матча Бразилия-Аргентина.
Но это видимо из той серии, когда Конмебол закрывает глаза на ОЧЕВИДНОЕ НАРУШЕНИЕ игроком правил поведения и за 5 лет проводит 4 Копу Америки, чтобы Месси наконец, что-нибудь выиграл со сборной.
ЭТО ПОЗОР КОНМЕБОЛУ!
Видели, как он прошел трех игроков Чили выкатил на пустые Агуэро.
Если бы Месси такое сделал ходя бы раз за всю карьеру в сборной, о нем до утра все трубили бы.
А тут конечно, ДиМария, такой дешевой пиар-машины нету как у Лионеля.
Видели, как он прошел трех игроков Чили выкатил на пустые Агуэро.
Если бы Месси такое сделал ходя бы раз за всю карьеру в сборной, о нем до утра все трубили бы.
А тут конечно, ДиМария, такой дешевой пиар-машины нету как у Лионеля.
Даже своим удалением у ненавистников салют организовал)
Даже своим удалением у ненавистников салют организовал)
Во втором тайме гном уже не мешал.
Во втором тайме гном уже не мешал.
Сегодня 00:09
ответ пользователю Left Boy (раскрыть)
Че тынесешь, Месси сделал 2 гола а после его ухода держали счет
__________________
Персофан аргентинского пенальтиста, голевую ЛаЧельсо и гол Дибалы записал на то, что Месси все им "создал"? ЦИРК ОТДЫХАЕТ🤦🤦😂😂
И это все при том, что после ухода Месси, Аргентина создала столько убойных моментов, что Аргентина с Месси не создавала за весь турнир!
Сегодня 00:09
ответ пользователю Left Boy (раскрыть)
Че тынесешь, Месси сделал 2 гола а после его ухода держали счет
__________________
Персофан аргентинского пенальтиста, голевую ЛаЧельсо и гол Дибалы записал на то, что Месси все им "создал"? ЦИРК ОТДЫХАЕТ🤦🤦😂😂
И это все при том, что после ухода Месси, Аргентина создала столько убойных моментов, что Аргентина с Месси не создавала за весь турнир!