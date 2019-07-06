Аргентина обыграла сборную Чили в матче за третье место Кубка Америки

вчера, 23:59

Сборная Аргентины завоевала бронзовые медали Кубка Америки. В матче за третье место аргентинцы одержали победу над командой Чили. Отметим, что в концовке первого тайма Лионель Месси и Гари Медель за стычку были удалены с поля.

Сан-Паулу, стадион Арена де Сан-Паулу

Аргентина - Чили 2:1 (2:0)

Голы: Кун Агуэро 12, Дибала 22 - Видаль 59 (пенальти)

Аргентина: Армани, Отаменди, Пеццелья, Тальяфико, Фойт, Паредес, Ло Чельсо (Фунес Мори 90), де Пауль, Дибала (Анхель Ди Мария 67), Кун Агуэро (Суарес 81), Лионель Месси

Главный тренер: Скалони Лионель.

Чили: Ариас, Хара (Марипан 50), Диас, Медель, Пульгар, Видаль, Арангис (Кастильо 83), Босежур, Исла, Санчес (Фернандес 17), Варгас

Главный тренер: Руэда Рейнальдо.

Предупреждения: Босежур 16, Видаль 26, Пульгар 45+1, Пеццелья 57, Паредес 63, Фойт 79, Тальяфико 90+3

Удаления: Медель 37, Лионель Месси 37