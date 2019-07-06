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«Локомотив» - обладатель Суперкубка России

сегодня, 21:01
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В матче за Суперкубок России «Локомотив» оказался результативнее «Зенита».

Москва, стадион «ВТБ Арена».

«Зенит» - «Локомотив» - 2:3 (1:1)
Голы: Азмун 45+1, Азмун 51 - Смолов 6, Алексей Миранчук 78, Алексей Миранчук 81

«Зенит»: Лунёв, Жирков, Ракицкий, Иванович, Смольников, Ригони (Мак 85), Оздоев, Нобоа (Ерохин 46), Азмун (Джорджевич 76), Дзюба, Дриусси
Главный тренер: Семак Сергей.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука, Мурило, Живоглядов (Идову 84), Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов (Эдер 67), Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Смолов (Коломейцев 90+5).
Главный тренер: Сёмин Юрий.

Предупреждения: Живоглядов 20, Смольников 50, Оздоев 69.

Удаление: Оздоев 90+2.

Судья: Лапочкин Сергей.

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Россия. Суперкубок 2019  Протоколы  Стадион «ВТБ Арена»
Источник: Soccer.RuФото: Светлана Бекетова, "Соккер.Ру"Редакция: Дмитрий Кристя
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Все комментарии
sashasokol
sashasokol
   343 / 733
сегодня в 21:59
Урааааа!!! Все закономерно, Локо был лучше во всем. Наконец-то нам покорился суперкубок. Еще раз, всех красно-зеленых с победой.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   311 / 733
сегодня в 21:58
Поздравляю болельщиков Локомотива.
parallels
parallels ответил SpaM-SARW
   15 / 733
сегодня в 21:56
За примитивных всегда стыдно
а всегда стыдно только за спартак. так что...)
saha100
saha100
   208 / 733
сегодня в 21:54
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW
       610 / 733
    сегодня в 21:54
    За примитивных всегда стыдно
    starche
    starche
       138 / 733
    сегодня в 21:54
    Забавное хрюканье готовящихся в пердив.
    Ravshan878
    Ravshan878 ответил борька
       13 / 733
    сегодня в 21:53
    Ооо дядя Борька. Очень рад слышать вас в S⚽️CCERE.
    oFANATo
    oFANATo ответил Ангел неБесГрешен
       38 / 733
    сегодня в 21:53
    Придется теперь Миллеру ещё игроков у конкурентов скупить. И подсуетиться на жеребьевке. ЛЧ скоро.
    beefs
    beefs
       78 / 733
    сегодня в 21:53
    с победой Локо, хотя ставил на Зенит...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
       25 / 733
    сегодня в 21:52
    Голы шикарные для начала сезона. У Азмуна, второй просто !!! Мурло дал повод Палычу, на рыбалке, высказать все, что он думает о переходе игрока). Миранчук конечно исполнил!
    Матч отличный). Интересно Пиноккио, в раздевалке после матча, че ляпнул партнерам и тренеришке?).
    Дима Головашич
    Дима Головашич
       144 / 733
    сегодня в 21:52
    А кто-то просто не смог простить тренеру первый провал и немножко подождать...
    Морозовский
    Морозовский ответил ziborock
       6 / 733
    сегодня в 21:51
    https://www.youtube.com/watch?v=mQlWrqxgT2A
    Выступление клоуна в лазурном колпаке!
    морозз
    морозз ответил pomor45
       16 / 733
    сегодня в 21:51
    Победа ЛОКО без вопросов. Палыча с Суперкубком РФ и удачи в ЛЧ. По игре Зенита: по-моему Лунёв был обязан брать мяч Смолова - с острого угла под мышкой это кикс Лунёва. Поначалу не понял замену Азмуна. Ведь это явно разгрузило оборону ЛОКО и позволило усилить атаку, что и случилось буквально за три минуты. Казалось, что это ошибка неопытного тренера. Но потом подумал, что Семак решил рискнуть и посмотреть состав без Азмуна с Джорджевичем на острие атаки. Если так то обидно за Джорджевича. Он растерялся абсолютно и на фоне невнятного Дзюбы практически всё было решено: ЛОКО сделал то, что и должно. Вероятно теперь Луку отправят в аренду, а Семак может предъявить руководству требование усилить атаку для ЛЧ, если, конечно, у него есть кто на примете. Жаль, что Лука оказался слаб духом. Он мне очень симпатичен и я бы от него не стал отказываться, но решать Семаку. Если он действовал осознанно с расчётом на перспективу чемпионата и ЛЧ, то и молодец. Удачи ему в дальнейшем, а Сёмина поздравляю с победой на опыте.
    Не переживай, но Семак допустил грубую ошибку убрав с поля Азмуна...пропала скорость в атаке, наверное надо было менять Дзюбу!
    Юрниекс
    Юрниекс
       168 / 733
    сегодня в 21:50
    Мои поздравления Локо.Все по делу.... У Питера победу желали по моему только двое Азмун и Юра Жирков..
    Саня Локомотив
    Саня Локомотив
       179 / 733
    сегодня в 21:49
    Ууурррааааа!!!Суперкубок Наш!!!С победой братья и сёстры ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ!!!Самый Лучший Коллектив-Это Наш ЛОКОМОТИВ!!!🚂❤💚💪👊
    saha100
    saha100
       208 / 733
    сегодня в 21:49
      морозз
      морозз
         16 / 733
      сегодня в 21:49
      Хорошая игра, мне понравились обе команды...видна хорошая физика и сил хватило на два тайма! Миранчуки и Азмун конечно топ футболисты нашего чемпионата, теперь понятен выбор Черчесова по Гильерме...Лунёв не готов!
      Морозовский
      Морозовский ответил mangoх12
         6 / 733
      сегодня в 21:47
      Морозик ты каким боком тут вообще ?) а ну да Ерохин ведь ваша школа ахахха
      Иди,иди - Николке ролентному 45 грамм бормотухи плесни!
      борька
      борька
         71 / 733
      сегодня в 21:47
      Палыч переиграл газтрубу по всем параметрам!
      Vadik
      Vadik
         568 / 733
      сегодня в 21:46
      Паровозов с победой! Заслужили!!!!
      oFANATo
      oFANATo ответил pomor45
         38 / 733
      сегодня в 21:46
      Что то страшно становится за Лунева и Ко в ЛЧ.
      Если Локо трешку отгружает.
      Там уже не будет Вильярреаллов и Динамо Минск.
      ziborock
      ziborock
         9 / 733
      сегодня в 21:46
      Ravshan878
      Ravshan878
         13 / 733
      сегодня в 21:46
      Очень классный матч получилось
      Последний минуты матча игроки Шпалыча сотворили чистейше
      английские триллер.Вот и победа.
      Тага Дага
      Тага Дага
         171 / 733
      сегодня в 21:45
      Мои поздравления Семину
      Николай к
      Николай к
         569 / 733
      сегодня в 21:45
      С победой Локо.
      Утерли красиво .
      Палыч лучший.
      А Смолов то живой) Федя сегодня хорош был.
      Если бы еще по воротам попадал то цены ему бы не было.
      Азмун кстати тоже хорош.
      saha100
      saha100
         208 / 733
      сегодня в 21:44
      Без еськова у газовых шансов нет
      ziborock
      ziborock ответил mangoх12
         9 / 733
      сегодня в 21:44
      это твое ))
      Мое лизать не надо!)))
      Камелошка
      Камелошка
         267 / 733
      сегодня в 21:43
      Кабинетные чемпионы попали под паровоз.
      rubinovyi2
      rubinovyi2
         62 / 733
      сегодня в 21:42
      Игонин: «„Зенит“ фаворит в матче за Суперкубок России»

      Радимов: «Не вижу причин, по которым „Зенит“ отдаст трофей „Локомотиву“»

      Jeck Denielse Jeck Denielse 18 / 718 сегодня в 12:38
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      ответ
      Дзюба: «Гильерме, готовься. Я иду за тобой»
      Не дошел видно Артемка,устал,да и Радимова с Игониным,вимо не слушал...)))))))))
      korn3512
      korn3512
         236 / 733
      сегодня в 21:42
      Угарал , когда в онлайне ,питерские мыши сидели тихо, проигрывая 0:1, но потом когда счет сравнялся, а затем забили еще и второй, мыши массово повыползали и
      начались уже разговоры про каких то там "голубых львов",но стоило только Локомотиву сравнять счет, а затем и выйти вперед, всех "львов" , тут же, как ветром сдуло, по серому так сразу, по мышиному! Ахахахаха
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