«Локомотив» - обладатель Суперкубка России

В матче за Суперкубок России «Локомотив» оказался результативнее «Зенита».
Москва, стадион «ВТБ Арена».
«Зенит» - «Локомотив» - 2:3 (1:1)
Голы: Азмун 45+1, Азмун 51 - Смолов 6, Алексей Миранчук 78, Алексей Миранчук 81
«Зенит»: Лунёв, Жирков, Ракицкий, Иванович, Смольников, Ригони (Мак 85), Оздоев, Нобоа (Ерохин 46), Азмун (Джорджевич 76), Дзюба, Дриусси
Главный тренер: Семак Сергей.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука, Мурило, Живоглядов (Идову 84), Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов (Эдер 67), Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Смолов (Коломейцев 90+5).
Главный тренер: Сёмин Юрий.
Предупреждения: Живоглядов 20, Смольников 50, Оздоев 69.
Удаление: Оздоев 90+2.
Судья: Лапочкин Сергей.
Матч отличный). Интересно Пиноккио, в раздевалке после матча, че ляпнул партнерам и тренеришке?).
Матч отличный). Интересно Пиноккио, в раздевалке после матча, че ляпнул партнерам и тренеришке?).
Если Локо трешку отгружает.
Там уже не будет Вильярреаллов и Динамо Минск.
Если Локо трешку отгружает.
Там уже не будет Вильярреаллов и Динамо Минск.
Последний минуты матча игроки Шпалыча сотворили чистейше
английские триллер.Вот и победа.
Последний минуты матча игроки Шпалыча сотворили чистейше
английские триллер.Вот и победа.
Утерли красиво .
Палыч лучший.
А Смолов то живой) Федя сегодня хорош был.
Если бы еще по воротам попадал то цены ему бы не было.
Азмун кстати тоже хорош.
Утерли красиво .
Палыч лучший.
А Смолов то живой) Федя сегодня хорош был.
Если бы еще по воротам попадал то цены ему бы не было.
Азмун кстати тоже хорош.
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Jeck Denielse Jeck Denielse 18 / 718 сегодня в 12:38
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Радимов: «Не вижу причин, по которым „Зенит“ отдаст трофей „Локомотиву“»
Jeck Denielse Jeck Denielse 18 / 718 сегодня в 12:38
Чорлука: «Хочу наконец-то выиграть Суперкубок России»
Наумов: «„Локомотив“ победит „Зенит“ с разницей в один мяч»
Баринов: «„Локо“ подойдет к матчу с „Зенитом“ в полной боевой готовности»
Мещеряков: «Мы будем биться за Суперкубок»
Баринов намерен выиграть Суперкубок России
Живоглядов: «„Локомотив“ давно не выигрывал Суперкубок»
Тугарев: «Должны подойти к игре с „Зенитом“ в наилучших кондициях»
ответ
Дзюба: «Гильерме, готовься. Я иду за тобой»
Не дошел видно Артемка,устал,да и Радимова с Игониным,вимо не слушал...)))))))))
начались уже разговоры про каких то там "голубых львов",но стоило только Локомотиву сравнять счет, а затем и выйти вперед, всех "львов" , тут же, как ветром сдуло, по серому так сразу, по мышиному! Ахахахаха
начались уже разговоры про каких то там "голубых львов",но стоило только Локомотиву сравнять счет, а затем и выйти вперед, всех "львов" , тут же, как ветром сдуло, по серому так сразу, по мышиному! Ахахахаха