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«Локомотив» не готов повторить предложение Гильерме от другого клуба

вчера, 23:54

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о том, как обстоят дела с новым контрактом Гильерме.

Мы не готовы повторить предложение Гильерме от одного московского клуба. У него контракт до 31 декабря, но они просят отпустить его сейчас. Скорее всего, он останется до того срока, а потом уйдёт.

За те же деньги я в Европе могу взять хорошего вратаря. В нашей ситуации мы не можем платить такие деньги за верность. Предложили 1,9 млн и один плюс один по срокам, но то предложение повторить не можем.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   70 / 743
сегодня в 00:06
Так это же свиньи, им надо еще одного испортить.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   76 / 743
вчера в 23:56
Свини уже купили отличного итальянского вратаря, куда им еще один?
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