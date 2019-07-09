«Локомотив» не готов повторить предложение Гильерме от другого клуба

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о том, как обстоят дела с новым контрактом Гильерме.

Мы не готовы повторить предложение Гильерме от одного московского клуба. У него контракт до 31 декабря, но они просят отпустить его сейчас. Скорее всего, он останется до того срока, а потом уйдёт.

За те же деньги я в Европе могу взять хорошего вратаря. В нашей ситуации мы не можем платить такие деньги за верность. Предложили 1,9 млн и один плюс один по срокам, но то предложение повторить не можем.