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Ганчаренко: «Уверен, что подойдем к началу чемпионата в хорошей форме»

сегодня, 21:48
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Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал победу над «Рубином» (4:0) в товарищеском матче.

В предыдущих матчах мы с такими же сильными соперниками тестировали нашу оборону, где пытались выходить из прессинга, прессинговали сами. Сегодня в большей степени сделали ставку на позиционную атаку. Что-то получилось, что-то нет. Есть моменты, которые должны улучшать в защите. Некоторым нужно улучшить физическую форму. Тот же Влашич не до конца готов. За 5 дней до старта чемпионата должны устранить эти моменты или до 2-3 тура.

Понятно, что здесь уже официальные матчи, другая ответственность, цена ошибки высока. Надеюсь, мы улучшим игру и с хорошей концентрацией и ответственностью подойдем к первому матчу.

Не могу сказать, что серия поражений на нас влияла или мы были напряжены. Мы понимали, что многое тестируем. Понимали, что сохранили прошлогодний состав, но пришел Шарлия, вернулся Влашич, опять какие-то новые сочетания нужно искать. Магнуссон играл слева, Сигурдссон вернулся после отпуска. Какие-то моменты нужно улучшать и искать сочетания.

Что касается Влашича, который позже всех присоединился на сборах, я знаю его профессиональное отношение, он готовит себя в отпуске, но игрового ритма сегодня мы не видели, также нужно возвращать взаимодействие с партнерами.

Что касается физической готовности, если говорить о тех, кто работает с 15 июня, то они достаточно хорошо готовы, Марио в том числе. Но есть над чем работать Ахметову, Чалову и Влашичу, чтобы в оптимальной форме подойти. Есть пять дней и есть уверенность, что подойдем к началу чемпионата в хорошей форме.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   160 / 742
сегодня в 22:22
время покажет...
mangoх12
mangoх12
   34 / 742
сегодня в 22:11
Гончаренка балабол .., теже фразы он будет говорить при первом поражении
cska plus
cska plus
   15 / 742
сегодня в 22:07
Надеемся, что всё будет в ажуре, удачи армейцам!
Abverin
Abverin
   179 / 742
сегодня в 22:05
Кто свиньям проигрывает, на того надежды нет.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   281 / 742
сегодня в 22:05
Вперёд за 22- ым трофеем!
МКС
МКС
   28 / 742
сегодня в 21:58
С такими же "сипльными" соперниками

Гончар ученик Петросяна?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   33 / 742
сегодня в 21:57
Верить нужно Гинеру). Поможет). Чем сможет)
Bладимиp
Bладимиp
   62 / 742
сегодня в 21:54
Уже и не верится.
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