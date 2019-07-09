Кикнадзе: «У „Локомотива“ осталось на трансферы 3 млн евро»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе на встрече с болельщиками сообщил, что бюджет клуба на текущее трансферное окно составляет 7 млн евро, четыре из которых уже потрачены.
У нас очень маленький трансферный бюджет, мы на это окно запланировали потратить €7 млн. Мы купили Мурило за €2,5 млн, Живоглядова за €1,5 млн, итого у нас осталось €3 млн. Не исключаю, что эти деньги до конца недели будут пристроены.
В Туле и то больше абиков уже продали .
https://m.6/foo
tball/rfpl/news/vasiliy-kikna
dze-o-situacii-s-abonementami-1563464/
И сравните масштабы Тулы и Москвы .
В Туле и то больше абиков уже продали .
https://m.6/foo
tball/rfpl/news/vasiliy-kikna
dze-o-situacii-s-abonementami-1563464/
И сравните масштабы Тулы и Москвы .
А Гиля хочет 3.3))
Значит, точно в "Спартак" пойдет))
А Гиля хочет 3.3))
Значит, точно в "Спартак" пойдет))
Отдайте Гиле эти 3 млна, а то ведь к нам приползет со своими ляпами
Отдайте Гиле эти 3 млна, а то ведь к нам приползет со своими ляпами