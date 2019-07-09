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Кикнадзе: «У „Локомотива“ осталось на трансферы 3 млн евро»

вчера, 23:24

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе на встрече с болельщиками сообщил, что бюджет клуба на текущее трансферное окно составляет 7 млн евро, четыре из которых уже потрачены.

У нас очень маленький трансферный бюджет, мы на это окно запланировали потратить €7 млн. Мы купили Мурило за €2,5 млн, Живоглядова за €1,5 млн, итого у нас осталось €3 млн. Не исключаю, что эти деньги до конца недели будут пристроены.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   28 / 743
вчера в 23:59
Ситуация в Локо смешная .
В Туле и то больше абиков уже продали .
https://m.6/foo
tball/rfpl/news/vasiliy-kikna
dze-o-situacii-s-abonementami-1563464/
И сравните масштабы Тулы и Москвы .
jilbar
jilbar
   62 / 743
вчера в 23:55
Можно половина ростова купить, только зачем.
Морозовский
Морозовский
   2 / 743
вчера в 23:46
Остальное уже спи.........ли.
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 743
вчера в 23:43
На Заболотного хватит, еще и сдачу дадут!!!
vastudio
vastudio
   674 / 743
вчера в 23:38
Можно ещё купить перхоть от Неймара)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   17 / 743
вчера в 23:34
итого осталось €3 млн

А Гиля хочет 3.3))

Значит, точно в "Спартак" пойдет))
Zenit_84
Zenit_84
   103 / 743
вчера в 23:33
На одного хватит
EAGinLE
EAGinLE
   28 / 743
вчера в 23:30
О как ?
25процентный клоун
25процентный клоун
   1 / 743
вчера в 23:27
Крыховяк за 17,не?

Отдайте Гиле эти 3 млна, а то ведь к нам приползет со своими ляпами
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