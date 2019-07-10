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Кикнадзе: «Сёмин относился к Кварацхелии, как к будущей звезде»

сегодня, 01:15

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал уход полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Рубин».

Это большая беда. Интересного парня пожертвовали агентам. Мы просто отказались повторять условия «Рубина». Юрий Павлович [Сёмин] относился к Хвиче, как к большой в будущем звезде. С его подачи он появился в клубе. Прошу не винить в этом Хвичу. Его увезли агенты. Так что он не виноват. Мне жалко, что он ушёл. Объективно, возможностей для роста в «Локомотиве» у него было бы больше, чем сейчас в «Рубине».

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   104 / 742
сегодня в 02:09
Похоже Кикнадзе наняли для жёсткой оптимизации.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   72 / 742
сегодня в 01:17
Опять чушь несут нелепую.
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