Кикнадзе: «Сёмин относился к Кварацхелии, как к будущей звезде»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал уход полузащитника в «Рубин».

Это большая беда. Интересного парня пожертвовали агентам. Мы просто отказались повторять условия «Рубина». Юрий Павлович [Сёмин] относился к Хвиче, как к большой в будущем звезде. С его подачи он появился в клубе. Прошу не винить в этом Хвичу. Его увезли агенты. Так что он не виноват. Мне жалко, что он ушёл. Объективно, возможностей для роста в «Локомотиве» у него было бы больше, чем сейчас в «Рубине».