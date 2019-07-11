Лукаку сообщил руководству МЮ о желании уйти

сегодня, 12:41

Нападающий встретился с руководством «Манчестер Юнайтед» и заявил о желании покинуть клуб. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Наставник «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер попросил бельгийца остаться еще хотя бы на сезон, но форвард твердо решил перейти в «Интер» этим летом.

Лукаку с момента перехода из «Эвертона» в 2017 году провел 96 матчей и забил 42 гола.