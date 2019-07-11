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Лукаку сообщил руководству МЮ о желании уйти

сегодня, 12:41

Нападающий Ромелу Лукаку встретился с руководством «Манчестер Юнайтед» и заявил о желании покинуть клуб. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Наставник «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер попросил бельгийца остаться еще хотя бы на сезон, но форвард твердо решил перейти в «Интер» этим летом.

Лукаку с момента перехода из «Эвертона» в 2017 году провел 96 матчей и забил 42 гола.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответил andrefino13
   219 / 735
сегодня в 14:04
Манчестер Юнайтед стремительно теряет свой имидж. Фергюссон интересно, что думает о происходящем?
уход бесперспективного лукаки - потеря имиджа? Его надо было давно сбывать!
lobsterdam
lobsterdam ответил Ravshan878
   219 / 735
сегодня в 13:58
У них там чума что ли. Все бегут. За дяволов не кто не хочет играть.Макаки разбушовались.
все не так! просто лукака после 2-х сезонов понял, что его уровень - Эвертон и в МЮ он просто не тянет, уровень не тот, и поэтому даже несмотря на зарплату, готов свалить по-быстрому. А в ленивом сериале ему будет самое то!
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   288 / 735
сегодня в 13:54
отпустите уже этого страдальца.
Ravshan878
Ravshan878
   16 / 735
сегодня в 13:41
У них там чума что ли. Все бегут.
За дяволов не кто не хочет играть.Макаки разбушовались.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
   497 / 735
сегодня в 13:41
Пусть уходит, но за нормальные деньги без всяких бредовых аренд и ипотек
Miaf
Miaf
   14 / 735
сегодня в 13:20
В Спартак хочет пойти вместо кононова, но мы еще подумаем, нужен ли нам такой тренер.
andrefino13
andrefino13
   339 / 735
сегодня в 13:18
Манчестер Юнайтед стремительно теряет свой имидж. Фергюссон интересно, что думает о происходящем?
KaiserRM
KaiserRM ответил Капитан Врунгель
   269 / 735
сегодня в 13:01
Заглянем в 2056-й год... 1. Интер оформляет трансфер Лукаку. 2. Шестидесяти девятилетний Месси едет на Чемпионат Мира в надежде всё-таки выиграть трофей со сборной. 3. Погба и Де Хея продолжают раздумывать над переходом в Реал. 4. Барселона по-прежнему в Ливерпуле ждёт подачи углового. 5. Заболотный всё ещё пытается оббежать манекен. 6. На Соккере всё также пишутся странные заголовки у новостей.
Ахах,топ)))особенно про угловой))это лайк)
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 735
сегодня в 12:53
Раз решил, надо продавать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 735
сегодня в 12:52
Пускай уходит, если хочется...
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   23 / 735
сегодня в 12:49
Заглянем в 2056-й год...

1. Интер оформляет трансфер Лукаку.
2. Шестидесяти девятилетний Месси едет на Чемпионат Мира в надежде всё-таки выиграть трофей со сборной.
3. Погба и Де Хея продолжают раздумывать над переходом в Реал.
4. Барселона по-прежнему в Ливерпуле ждёт подачи углового.
5. Заболотный всё ещё пытается оббежать манекен.
6. На Соккере всё также пишутся странные заголовки у новостей.
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