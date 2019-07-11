Лукаку сообщил руководству МЮ о желании уйти

Нападающий Ромелу Лукаку встретился с руководством «Манчестер Юнайтед» и заявил о желании покинуть клуб. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Наставник «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер попросил бельгийца остаться еще хотя бы на сезон, но форвард твердо решил перейти в «Интер» этим летом.
Лукаку с момента перехода из «Эвертона» в 2017 году провел 96 матчей и забил 42 гола.
За дяволов не кто не хочет играть.Макаки разбушовались.
За дяволов не кто не хочет играть.Макаки разбушовались.
1. Интер оформляет трансфер Лукаку.
2. Шестидесяти девятилетний Месси едет на Чемпионат Мира в надежде всё-таки выиграть трофей со сборной.
3. Погба и Де Хея продолжают раздумывать над переходом в Реал.
4. Барселона по-прежнему в Ливерпуле ждёт подачи углового.
5. Заболотный всё ещё пытается оббежать манекен.
6. На Соккере всё также пишутся странные заголовки у новостей.
1. Интер оформляет трансфер Лукаку.
2. Шестидесяти девятилетний Месси едет на Чемпионат Мира в надежде всё-таки выиграть трофей со сборной.
3. Погба и Де Хея продолжают раздумывать над переходом в Реал.
4. Барселона по-прежнему в Ливерпуле ждёт подачи углового.
5. Заболотный всё ещё пытается оббежать манекен.
6. На Соккере всё также пишутся странные заголовки у новостей.