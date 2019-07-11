ГлавнаяНовости

Бэйл исключает вариант с переездом в Китай

сегодня, 07:26

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл недавно получил щедрое предложение от китайского клуба.

Однако, согласно источнику, 29-летний валлиец исключает возможность своего переезда в Китай этим летом. Отмечается, что Бэйл готов покинуть «Реал», но рассчитывает на переход в другой европейский топ-клуб.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиНеймар уверен, что вернётся в «Барселону»
Сегодня, 06:54 Комментарии9
Слухи«Атлетико» хочет купить Триппьера. Альтернативный вариант – Менье
Сегодня, 05:43 Комментарии7
Де Лаурентис: «Ждём от „Реала“ более разумного запроса по Хамесу»
Сегодня, 05:14 Комментарии9
Слухи«Интер» хочет оформить трансфер Лукаку в три платежа
Сегодня, 03:34 Комментарии11
Слухи«Вест Хэм» хочет арендовать Игуаина с возможностью выкупа
Сегодня, 02:51 Комментарии1
Слухи«Ювентус» рассчитывает в субботу объявить о переходе де Лигта за € 67 млн
Сегодня, 02:11 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Alladins
Alladins
   56 / 737
сегодня в 08:39
Боится, что там его лечить будет доктор ЛЮ.
drug01
drug01
   124 / 737
сегодня в 08:30
Ещё рано
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   20 / 737
сегодня в 07:49
Через 5 дней парню 30 лет....осталось 3-4 года заколачивания бабосов бегая по полю...
На сегодня никто не сделает большего предложения чем китайцы....
Если Бэйл считает что в оставшийся период карьеры он станет европейской мега-ультра-суперзвездой и будет восседать на троне до 40-ка лет - его право.....
Китайцы щедры - Бэйл немолод....не самое худшее сочетание чтоб договориться о взаимной выгоде....))
cska plus
cska plus
   13 / 737
сегодня в 07:30
А другой европейский клуб не делает никаких предложений.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100