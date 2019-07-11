Бэйл исключает вариант с переездом в Китай

сегодня, 07:26

Полузащитник «Реала» недавно получил щедрое предложение от китайского клуба.

Однако, согласно источнику, 29-летний валлиец исключает возможность своего переезда в Китай этим летом. Отмечается, что Бэйл готов покинуть «Реал», но рассчитывает на переход в другой европейский топ-клуб.