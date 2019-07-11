Бэйл исключает вариант с переездом в Китай

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл недавно получил щедрое предложение от китайского клуба.
Однако, согласно источнику, 29-летний валлиец исключает возможность своего переезда в Китай этим летом. Отмечается, что Бэйл готов покинуть «Реал», но рассчитывает на переход в другой европейский топ-клуб.
На сегодня никто не сделает большего предложения чем китайцы....
Если Бэйл считает что в оставшийся период карьеры он станет европейской мега-ультра-суперзвездой и будет восседать на троне до 40-ка лет - его право.....
Китайцы щедры - Бэйл немолод....не самое худшее сочетание чтоб договориться о взаимной выгоде....))
На сегодня никто не сделает большего предложения чем китайцы....
Если Бэйл считает что в оставшийся период карьеры он станет европейской мега-ультра-суперзвездой и будет восседать на троне до 40-ка лет - его право.....
Китайцы щедры - Бэйл немолод....не самое худшее сочетание чтоб договориться о взаимной выгоде....))