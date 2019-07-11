ГлавнаяНовости

Косьельни отказался ехать на сборы с «Арсеналом»

сегодня, 13:03

Пресс-служба «Арсенала» сообщает, что защитник команды Лоран Косьельни отказался ехать с клубом на сборы. Клуб комментирует эту ситуацию следующим образом: 

Мы очень разочарованы действиями Лорана, которые противоречат нашим четким инструкциям.

Мы надеемся решить этот вопрос и пока не будем комментировать эту ситуацию. 

Ранее ходили слухи, что Косьельни может продолжить карьеру в «Лионе»

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
У жены Наингголана обнаружили рак
Сегодня, 11:51 Комментарии10
ОфициальноЧемпионат Украины расширится до 16 клубов с сезона-2021/22
Сегодня, 11:31 Комментарии5
Официально«Реал» презентовал Милитао
Вчера, 16:17 ФотоКомментарии6
Месси бесплатно накормит бедных
09 июля Комментарии27
«Реал» завтра презентует Милитао
09 июля Комментарии6
У Старриджа украли собаку. Он готов заплатить любую сумму за ее возвращение
09 июля ВидеоКомментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   13 / 735
сегодня в 13:53
Печально, что "Арсенал" превратился в такое... Спасибо альфонсу-ковбою, там он землю купил и выгнал с нее всех жителей, в результате один из них сжег себя в знак протеста, здесь он топ-клуб успешно делает середняком, при этом еще и на трансферах проигрывая постоянно (клуб тратит и никого не продает).

Лучше бы миллиардерша-наследница "Уолмарта" нормального мужика нашла...
jilbar
jilbar
   40 / 735
сегодня в 13:40
Гнать его надо.
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 735
сегодня в 13:35
Сами разбаловали игроков большими контрактами! Это я не только про Арсенал, а вообще про все клубы.
Думаю пора задумываться делать поправки.
Отказался игрок от команды, в одностороннем порядке, увольнение из клуба, неустойка за весь контракт (покупка и зарплата игрока за весь период, что платили) дисквалификация на год!
Вот тогда будут задумываться подписывать большие контракты или нет. А то сегодня подписал, через пол года, год ушёл на более выгодных условиях, а клубу потери.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100