Косьельни отказался ехать на сборы с «Арсеналом»

Пресс-служба «Арсенала» сообщает, что защитник команды Лоран Косьельни отказался ехать с клубом на сборы. Клуб комментирует эту ситуацию следующим образом:
Мы очень разочарованы действиями Лорана, которые противоречат нашим четким инструкциям.
Мы надеемся решить этот вопрос и пока не будем комментировать эту ситуацию.
Ранее ходили слухи, что Косьельни может продолжить карьеру в «Лионе».
Лучше бы миллиардерша-наследница "Уолмарта" нормального мужика нашла...
Лучше бы миллиардерша-наследница "Уолмарта" нормального мужика нашла...
Думаю пора задумываться делать поправки.
Отказался игрок от команды, в одностороннем порядке, увольнение из клуба, неустойка за весь контракт (покупка и зарплата игрока за весь период, что платили) дисквалификация на год!
Вот тогда будут задумываться подписывать большие контракты или нет. А то сегодня подписал, через пол года, год ушёл на более выгодных условиях, а клубу потери.
Думаю пора задумываться делать поправки.
Отказался игрок от команды, в одностороннем порядке, увольнение из клуба, неустойка за весь контракт (покупка и зарплата игрока за весь период, что платили) дисквалификация на год!
Вот тогда будут задумываться подписывать большие контракты или нет. А то сегодня подписал, через пол года, год ушёл на более выгодных условиях, а клубу потери.