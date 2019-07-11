Косьельни отказался ехать на сборы с «Арсеналом»

сегодня, 13:03

Пресс-служба «Арсенала» сообщает, что защитник команды отказался ехать с клубом на сборы. Клуб комментирует эту ситуацию следующим образом:

Мы очень разочарованы действиями Лорана, которые противоречат нашим четким инструкциям. Мы надеемся решить этот вопрос и пока не будем комментировать эту ситуацию.

Ранее ходили слухи, что Косьельни может продолжить карьеру в «Лионе».