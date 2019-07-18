ГлавнаяНовости

Заха сообщил «Кристал Пэлас», что хочет покинуть клуб

вчера, 19:11

Вингер «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха сообщил руководству команды, что он намерен сменить клуб. Заха надеется, что лондонцы продадут его уже этим летом, а поиски нового места работы начнутся, когда игрок вернется с Кубка Африканских Наций, где он играл за Кот-д'Ивуар, с которым дошел до 1/4 финала.

26-летний Заха выступает за «стекольщиков» с 2015 года. До этого он был на контракте у «Манчестер Юнайтед». По слухам, футболист может продолжить карьеру в «Арсенале», который предлагал за игрока 40 млн фунтов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиВ «Ювентусе» очень недовольны заявлением «Бенфики» по Перину
Сегодня, 02:51 Комментарии1
Слухи«Наполи» предлагает Икарди зарплату 7 миллионов евро в год
Вчера, 23:56 Комментарии4
Слухи«Ювентус» готов обменять троих игроков на Погба
Вчера, 23:43 Комментарии6
СлухиПерес уговорил Зидана не продавать Бэйла
Вчера, 22:55 Комментарии11
СлухиСМИ: ПАОК договорился с Коэнтрау
Вчера, 22:52 Комментарии1
СМИ: «Реал» приобрел 20-летнего игрока «Сарагосы» Соро
Вчера, 22:29 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   475 / 811
вчера в 22:40
Погба был в МЮ и ушёл бесплатно,что бы вернуться дорого. Заха возможно проделает идентичный путь. Виват Жозэ,купил бестолкового ,а избавился от перспективного. Злой гений!
ZaZizu
ZaZizu
   254 / 811
вчера в 21:40
странно что он до сих пор в КП
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100