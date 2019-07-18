Заха сообщил «Кристал Пэлас», что хочет покинуть клуб

вчера, 19:11

Вингер «Кристал Пэлас» сообщил руководству команды, что он намерен сменить клуб. Заха надеется, что лондонцы продадут его уже этим летом, а поиски нового места работы начнутся, когда игрок вернется с Кубка Африканских Наций, где он играл за Кот-д'Ивуар, с которым дошел до 1/4 финала.

26-летний Заха выступает за «стекольщиков» с 2015 года. До этого он был на контракте у «Манчестер Юнайтед». По слухам, футболист может продолжить карьеру в «Арсенале», который предлагал за игрока 40 млн фунтов.