Налоговая конфискует любой платеж «Барселоны» Неймару

вчера, 17:49

Испанская налоговая сообщила «Барселоне», что конфискует любые средства, перечисленные на счета форварда ПСЖ Неймара.

Каждый платеж, который клуб перечислит бразильцу, попадет не на его счет, а в государственную казну из-за долга Неймара в 35 млн евро перед налоговой. Это осложняет выплату зарплаты в случае возможного возвращения Неймара в «Барселону».