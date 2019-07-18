ГлавнаяНовости

Налоговая конфискует любой платеж «Барселоны» Неймару

вчера, 17:49

Испанская налоговая сообщила «Барселоне», что конфискует любые средства, перечисленные на счета форварда ПСЖ Неймара.

Каждый платеж, который клуб перечислит бразильцу, попадет не на его счет, а в государственную казну из-за долга Неймара в 35 млн евро перед налоговой. Это осложняет выплату зарплаты в случае возможного возвращения Неймара в «Барселону».

Ранее сообщалось, что Неймар хочет попросить ПСЖ об уходе

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиВ «Ювентусе» очень недовольны заявлением «Бенфики» по Перину
Сегодня, 02:51 Комментарии1
Слухи«Наполи» предлагает Икарди зарплату 7 миллионов евро в год
Вчера, 23:56 Комментарии4
Слухи«Ювентус» готов обменять троих игроков на Погба
Вчера, 23:43 Комментарии6
СлухиПерес уговорил Зидана не продавать Бэйла
Вчера, 22:55 Комментарии11
СлухиСМИ: ПАОК договорился с Коэнтрау
Вчера, 22:52 Комментарии1
СМИ: «Реал» приобрел 20-летнего игрока «Сарагосы» Соро
Вчера, 22:29 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ozabot
Ozabot ответил Рауль и Зидан
   435 / 811
сегодня в 04:27
Это новость получается полный фейк . Они нас хотят убедить в том , что человек украл 35 миллионов, и спокойно живет в другой стране ? А как вообще его выпустили из Испании ?
Не украл, а задолжал. Плюс пеня накапала. До определенного момента долги по налогам являются делом административного кодекса. Плюс обязательства можно расстянуть, мол, сейчас денег нет.
Но если дойдет до суда, то может стать вопросом и уголовным.
ОПС
ОПС
   273 / 811
сегодня в 04:11
Все правильно
Colchoneros
Colchoneros
   177 / 811
сегодня в 00:23
Нормально!
😁
FERIS
FERIS
   270 / 811
сегодня в 00:20
Правильно,пора этого петуха давно прищучить.
Барсуки своего карлика отмазали вместе с папиком....
Значит у них рыло в пуху.
ermak6848
ermak6848
   152 / 811
вчера в 22:21
Доведут парня до истерики..
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Ruslik1982
вчера в 22:18
я бы на месте Неймара, после таких заявочек испанской налоговой, ушел бы в Спартак
Тогда и проход расширяй заранее.
a3r3v3
a3r3v3
   244 / 811
вчера в 22:17
Кидайте на карту сбербанка)))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   769 / 811
вчера в 22:01
Неймар становится просто бизнес-проектом, а не игроком.
beefs
beefs
   131 / 811
вчера в 21:51
Допрыгался, мальчик...
Камелошка
Камелошка ответил Ангел неБесГрешен
   80 / 811
вчера в 21:23
Чем не больше у людей денег, тем жаднее они становятся. А выпустили этого шута патамушта еще не обнаружили этот долг. Так думаю...
патамушта падаили, слили с нево трёхлетровый бутыль ёгурта
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   29 / 811
вчера в 21:17
Чем не больше у людей денег, тем жаднее они становятся.
А выпустили этого шута патамушта еще не обнаружили этот долг. Так думаю...
Камелошка
Камелошка ответил Alex12357
   80 / 811
вчера в 21:17
Не порите чушь с налоговой,если бы у Неймара была задолженность ,его в 2017 не отпустили бы в ПСЖ ,и не дурите людям головы.
    dok66
    dok66
       410 / 811
    вчера в 21:06
    А хорошо бы Неймару поставили ТАБУ . И пускай где нибудь треники спускает
    Incredulous
    Incredulous
       76 / 811
    вчера в 21:03
    Будут как в старые добрые времена в конверте з/п давать.
    Caniggia
    Caniggia
       66 / 811
    вчера в 21:02
    Вот это накашлял симулянт!
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       180 / 811
    вчера в 21:02
    я бы на месте Неймара, после таких заявочек испанской налоговой, ушел бы в Спартак
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       11 / 811
    вчера в 20:50
    И этот заныкал "немного" лямчиков!!!
    League1
    League1 ответил нечитайло
       113 / 811
    вчера в 20:22
    Обложили
    демоны
    mihaluch
    mihaluch
       110 / 811
    вчера в 20:19
    Разберутся с этим долгом,если надо,в две минуты.
    Alex12357
    Alex12357
       562 / 811
    вчера в 20:14
    Не порите чушь с налоговой,если бы у Неймара была задолженность ,его в 2017 не отпустили бы в ПСЖ ,и не дурите людям головы.
    Footbolista
    Footbolista ответил Рауль и Зидан
       1 / 811
    вчера в 19:38
    Ну а остальное тоже инвестиции в страну...
    cevin cigan
    cevin cigan
       102 / 811
    вчера в 19:38
      Рауль и Зидан
      Рауль и Зидан ответил Footbolista
         136 / 811
      вчера в 19:37
      Ну из них миллиардов 30 наверное государству пошло
      Footbolista
      Footbolista ответил Рауль и Зидан
         1 / 811
      вчера в 19:34
      Ищут деньги это точно)...но туристы в Испании за 2018 год потратили 89,7 млрд .€....тоже ничего себе ресурс...
      Рауль и Зидан
      Рауль и Зидан ответил Так Себе Аналитик
         136 / 811
      вчера в 19:30
      Это новость получается полный фейк . Они нас хотят убедить в том , что человек украл 35 миллионов, и спокойно живет в другой стране ? А как вообще его выпустили из Испании ?
      нечитайло
      нечитайло
         419 / 811
      вчера в 19:30
      Обложили
      Рауль и Зидан
      Рауль и Зидан ответил Так Себе Аналитик
         136 / 811
      вчера в 19:27
      На самом деле это какой то дебелизм . А на самом деле , почему испанская налоговая не делает запрос в Париж ? По сути обе страны входят в Евросоюз , так в чем проблема ? 35 миллионов это не шутки
      Культурист Семенович
      Культурист Семенович
         811 / 811
      вчера в 19:26
      Допрыгался.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         29 / 811
      вчера в 19:15
      Как же я рад, что этого клоуна взяли за оппу,,,
      112910415
      112910415
         43 / 811
      вчера в 19:07
      совершенный пустяк !
      если парнишка так любит Барсу, переживёт по-лёгкому !
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100