Налоговая конфискует любой платеж «Барселоны» Неймару

Испанская налоговая сообщила «Барселоне», что конфискует любые средства, перечисленные на счета форварда ПСЖ Неймара.
Каждый платеж, который клуб перечислит бразильцу, попадет не на его счет, а в государственную казну из-за долга Неймара в 35 млн евро перед налоговой. Это осложняет выплату зарплаты в случае возможного возвращения Неймара в «Барселону».
Ранее сообщалось, что Неймар хочет попросить ПСЖ об уходе.
Но если дойдет до суда, то может стать вопросом и уголовным.
Но если дойдет до суда, то может стать вопросом и уголовным.
😁
😁
Барсуки своего карлика отмазали вместе с папиком....
Значит у них рыло в пуху.
Барсуки своего карлика отмазали вместе с папиком....
Значит у них рыло в пуху.
А выпустили этого шута патамушта еще не обнаружили этот долг. Так думаю...
А выпустили этого шута патамушта еще не обнаружили этот долг. Так думаю...
если парнишка так любит Барсу, переживёт по-лёгкому !
если парнишка так любит Барсу, переживёт по-лёгкому !