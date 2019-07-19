Гвардиола не планирует искать замену Компани

вчера, 19:51

Главный тренер «Манчестер Сити» допускает, что его клуб не будет приобретать замену для ушедшего .

Ранее бывший капитан «горожан» ушел на роль играющего тренера в родной «Андерлехт». Гвардиола подтвердил, что нового капитана выберут сами игроки, но нового центрального защитника клуб, возможно, покупать не будет.

Есть небольшая вероятность, но я не знаю. У нас есть трое хороших центральных защитников, там может сыграть Фернандиньо, поэтому посмотрим. Мы довольны своим подбором игроков. Я не знаю, купим мы кого-то или кто-либо уйдет в это трансферное окно.

Главный тренер «горожан» также добавил, что никто не проявлял интерес к Лерою Сане.