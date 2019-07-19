ГлавнаяНовости

Гвардиола не планирует искать замену Компани

вчера, 19:51

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола допускает, что его клуб не будет приобретать замену для ушедшего Венсана Компани.

Ранее бывший капитан «горожан» ушел на роль играющего тренера в родной «Андерлехт». Гвардиола подтвердил, что нового капитана выберут сами игроки, но нового центрального защитника клуб, возможно, покупать не будет.

Есть небольшая вероятность, но я не знаю. У нас есть трое хороших центральных защитников, там может сыграть Фернандиньо, поэтому посмотрим.

Мы довольны своим подбором игроков. Я не знаю, купим мы кого-то или кто-либо уйдет в это трансферное окно.

Главный тренер «горожан» также добавил, что никто не проявлял интерес к Лерою Сане

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Почеттино: «Поражение в финале ЛЧ заставило меня остаться»
Вчера, 23:48 Комментарии0
СлухиПогба ждет приглашения в «Реал»
Вчера, 23:36 Комментарии4
Азар: «Я здесь, чтобы выиграть Лигу Чемпионов»
Вчера, 23:24 Комментарии5
Слухи«Боруссия» хочет приобрести Иско
Вчера, 22:48 Комментарии3
Слухи«Тоттенхэм» хочет подписать защитника «Реала Сосьедад»
Вчера, 22:35 Комментарии0
«Интер» повысил предложение по Лукаку до 83 млн евро
Вчера, 21:52 Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   88 / 796
вчера в 20:58
Докупить защитника в обойму и заменить Компани это две принципиально разные вещи. Венсан штучный товар, в ближайшем супермаркете такого не продают.
allemz
allemz ответил STVA 1
   84 / 796
вчера в 20:08
Резервы есть ...
Так точно!
STVA 1
STVA 1
   74 / 796
вчера в 19:52
Резервы есть ...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100