«Пэлас» отклонил улучшенное предложение «Арсенала» по Заха

сегодня, 17:09

«Арсенал» предложил «Кристал Пэлас» за 55 млн фунтов.

Сообщается, что ранее «орлы» уже отклонили 40-миллионное предложение «Арсенала». На этот раз «канониры», помимо 55 млн фунтов плюс бонусы, предложили отдать в аренду 19-летнего Риса Нелсона.

Однако и это предложение было отвергнуто. Представители «Пэллас» заявили, что даже улучшенное предложение и близко недотягивает до желаемого.

Ранее полузащитник «Арсенала» Алекс Ивоби заявил, что покинет клуб в случае перехода Заха.