«Пэлас» отклонил улучшенное предложение «Арсенала» по Заха

«Арсенал» предложил «Кристал Пэлас» за Вильфрида Заха 55 млн фунтов.
Сообщается, что ранее «орлы» уже отклонили 40-миллионное предложение «Арсенала». На этот раз «канониры», помимо 55 млн фунтов плюс бонусы, предложили отдать в аренду 19-летнего Риса Нелсона.
Однако и это предложение было отвергнуто. Представители «Пэллас» заявили, что даже улучшенное предложение и близко недотягивает до желаемого.
Ранее полузащитник «Арсенала» Алекс Ивоби заявил, что покинет клуб в случае перехода Заха.
Как в воду глядели))
Как в воду глядели))