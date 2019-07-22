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«Пэлас» отклонил улучшенное предложение «Арсенала» по Заха

сегодня, 17:09

«Арсенал» предложил «Кристал Пэлас» за Вильфрида Заха 55 млн фунтов.

Сообщается, что ранее «орлы» уже отклонили 40-миллионное предложение «Арсенала». На этот раз «канониры», помимо 55 млн фунтов плюс бонусы, предложили отдать в аренду 19-летнего Риса Нелсона.

Однако и это предложение было отвергнуто. Представители «Пэллас» заявили, что даже улучшенное предложение и близко недотягивает до желаемого.

Ранее полузащитник «Арсенала» Алекс Ивоби заявил, что покинет клуб в случае перехода Заха. 

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Виталик ManUtd Rus
   13 / 822
сегодня в 18:14
Зачем арсеналу Заха , если есть Ивоби ?
Возьмите его себе. Бесплатно.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   102 / 822
сегодня в 17:31
Зачем арсеналу Заха , если есть Ивоби ?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   13 / 822
сегодня в 17:21
Лол, на Ютьюб-канале "Арсенала" самая популярная тема для обсуждений была, что Нельсон топово играл в Бундеслиги и готов к АПЛ, но руководство команды, конечно, замаринует его по арендам, потому, что в "Арсенале" молодым игрокам давно не хотят доверять.

Как в воду глядели))
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