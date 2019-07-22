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Сарри: «„Ювентус“ будет пытаться покупать, но мы должны и продавать»

сегодня, 11:17

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился планами своей команды на трансферном рынке.

Не хочу слишком много отвлекаться на трансферный рынок. Я гораздо меньше слежу за этим, чем руководство клуба. Возможно я не знаю о каких-то переговорах.

У нас много игроков на некоторых позициях, но на других значительно меньше. У нас 7 футболистов с травмами, 5 еще не вернулись из сборных.

Думаю, что до закрытия трансферного окна мы будем пытаться купить игроков, но мы должны будем и кого-то продать. Сейчас у нас так много игроков, что нам придется вычеркнуть кого-то из заявки на Лигу чемпионов.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   187 / 814
сегодня в 12:39
Засуньте ему в рот пачку сигарет,что бы МОЛЧАЛ!
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 814
сегодня в 12:31
Уж слишком много игроков набрали, похоже из принципа: лишь бы другим не достались.
Верещагин
Верещагин ответил VIPded
   52 / 814
сегодня в 12:29
Тяжелая жизнь мешка... )))
Особенно китайских из мелана)
VIPded
VIPded
   39 / 814
сегодня в 12:06
Тяжелая жизнь мешка... )))
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   120 / 814
сегодня в 12:01
Зачем тратить такие деньги только для того чтобы выигрывать сериал?))) Сеньора впала в маразм
Ozabot
Ozabot
   241 / 814
сегодня в 11:26
— Но моего внебрачного сына Игуаина мы продавать не будем, — добавил Сарри )))
неодекват 1
неодекват 1
   658 / 814
сегодня в 11:20
зачем продавать нужно еще взять пару пенсионеров для массовки чтоб на лавке ажиотаж создавали
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