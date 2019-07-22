Сарри: «„Ювентус“ будет пытаться покупать, но мы должны и продавать»

Главный тренер «Ювентуса» поделился планами своей команды на трансферном рынке.

Не хочу слишком много отвлекаться на трансферный рынок. Я гораздо меньше слежу за этим, чем руководство клуба. Возможно я не знаю о каких-то переговорах.

У нас много игроков на некоторых позициях, но на других значительно меньше. У нас 7 футболистов с травмами, 5 еще не вернулись из сборных.

Думаю, что до закрытия трансферного окна мы будем пытаться купить игроков, но мы должны будем и кого-то продать. Сейчас у нас так много игроков, что нам придется вычеркнуть кого-то из заявки на Лигу чемпионов.