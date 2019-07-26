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«СКА-Хабаровск» подписал друга Неймара

вчера, 12:38

«СКА-Хабаровск» усилился 26-летним бразильским форвардом Патриком Дус Сантосом Крузом.

На молодёжном уровне уроженец штата Минайс-Жерайс выступал за одни из сильнейших клубов Бразилии – «Сан Пауло» и «Коринтианс», а также привлекался в сборные Бразилии U-20 (16 матчей, 4 гола) и U-23 (2 матча).

В то же время Патрик сдружился с известным бразильским футболистом Неймаром, с которым общается до сих пор. Тогда один из самых дорогих игроков мира выступал за «Сантос» и не раз пересекался с Крузом на футбольных полях Бразилии.

Во взрослом футболе Патрик Круз дебютировал в 20-летнем возрасте в составе «Фламенго». Проведя 8 матчей (1 гол) в бразильской лиге Паулиста (серия А3), нападающий вернулся в «Коринтианс», а затем перебрался индонезийский клуб «Митра Кукар», где забил 19 мячей в 27 матчах.

После этого Круз отправился в Малайзию, где выступал за местный клуб «Т-Тим» (20 матчей, 10 голов).

Сезон 2017 бразилец провёл в Высшей лиге Вьетнама. В 22 матчах за «Сайгон» он отличился 7 раз.

В 2018-ом нападающий вернулся в Малайзию, но выступал уже за другой клуб – «Паханг» (9 матчей, 6 голов).

Четвёртой азиатской страной в карьере Круза минувшей зимой стал Таиланд. В клубе «Чонбури» он успел провести 12 матчей (1 гол).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭКС-НАПАДАЮЩИЙ МОЛОДЁЖНОЙ СБОРНОЙ БРАЗИЛИИ ПОПОЛНИЛ СОСТАВ «СКА-ХАБАРОВСК» 26-летний бразильский форвард Патрик Дус Сантос Круз подписал контракт​ с нашим клубом. На молодёжном уровне уроженец штата Минайс-Жерайс выступал за одни из сильнейших клубов Бразилии – «Сан Паоло» и «Коринтианс», а также привлекался в сборные Бразилии U-20 (16 матчей, 4 гола) и U-23 (2 матча). В то же время Патрик сдружился с известным бразильским футболистом Неймаром, с которым общается до сих пор. Тогда один из самых дорогих игроков мира выступал за «Сантос» и не раз пересекался с Крузом на футбольных полях Бразилии. Во взрослом футболе Патрик Круз дебютировал в 20-летнем возрасте в составе «Фламенго». Проведя 8 матчей (1 гол) в бразильской лиге Паулиста (серия А3), нападающий вернулся в «Коринтианс», а затем перебрался индонезийский клуб «Митра Кукар», где забил 19 мячей в 27 матчах. После этого Круз отправился в Малайзию, где выступал за местный клуб «Т-Тим» (20 матчей, 10 голов).​ Сезон 2017 бразилец провёл в Высшей лиге Вьетнама. В 22 матчах за «Сайгон» он отличился 7 раз.​ В 2018-ом нападающий вернулся в Малайзию, но выступал уже за другой клуб – «Паханг» (9 матчей, 6 голов).​ Четвёртой азиатской страной в карьере Круза минувшей зимой стал Таиланд. В клубе «Чонбури» он успел провести 12 матчей (1 гол). В «СКА-Хабаровск» бразильский нападающий будет выступать под 93 номером. Добро пожаловать в Хабаровск, @patrickcruz !

Публикация от ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska)

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Шишанутый
Шишанутый
   242 / 815
вчера в 17:02
Что это за чудо форварда такого они подписали что за 12 матчей 1 гол и это в донном чемпеонате Тайланда!! Подписали видимо только для пиара как друга Неймара. Посмотрим забьет ли за Хабаровск он хотя бы 1 гол за сезон.
Avalanche85
Avalanche85
вчера в 13:54
Это в Хабаре под Неймара команду готовят. Скоро и Нея пригласят
За адекватность
За адекватность ответил liverpool-today
   63 / 815
вчера в 13:46
Я в шоке как они его откопали? Видимо он сам их нашёл, а у Неймара денег занял за взятку. Такой сбитый лётчик, что единственное достижение то что за руку здоровался с неймаром
У Неймара наверное занял денег на билет до Хабаровска.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 815
вчера в 13:38
Один раз в Калининград слетает-опять в какую нить Камбоджу слиняет...
liverpool-today
liverpool-today
   508 / 815
вчера в 13:20
Я в шоке как они его откопали? Видимо он сам их нашёл, а у Неймара денег занял за взятку. Такой сбитый лётчик, что единственное достижение то что за руку здоровался с неймаром
Caniggia
Caniggia
   28 / 815
вчера в 13:19
Ни хрена себе! Чуваку 26 лет, а он уже поменял десяток команд! Сомнительное приобретения и мутный тип, тако же, как и его кореш - симулянт.
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 815
вчера в 13:18
Что же он так низко пал?
drug01
drug01
   105 / 815
вчера в 13:00
Это интересно
cska plus
cska plus
   13 / 815
вчера в 12:42
Не делает чести армейцам из Хабаровска.
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