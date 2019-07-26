Игонин: «Не вижу вариантов, чтобы „Зенит“ потерял очки в Оренбурге»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин размышляет о предстоящем матче команды с «Оренбургом» в рамках 3-го тура РПЛ.
Победа «Зениту» практически гарантирована? Вряд ли кто-то скажет иначе, разве что болельщики «Оренбурга». Другой вопрос, что в футболе игра может сложиться по-разному. Если давать оценку или проводить параллели, то я не вижу вариантов, чтобы «Зенит» не записал в таблицу очередные три очка…
Бери выше....прям в открытую ...бывших судей на работу берёт....действующим судьям внеочередной отпуск после каждого матча Спартака....))
Главное результат.....а у Егорова 416 отговорок ещё не использованных в запасе....думаю,все услышим...))
Бери выше....прям в открытую ...бывших судей на работу берёт....действующим судьям внеочередной отпуск после каждого матча Спартака....))
Главное результат.....а у Егорова 416 отговорок ещё не использованных в запасе....думаю,все услышим...))
Очевидно только, что в отличии от пупсиков, Зенит честно зарабатывает свои очки, не прибегая к помощи судей...
Очевидно только, что в отличии от пупсиков, Зенит честно зарабатывает свои очки, не прибегая к помощи судей...
Если только зенит сам решит , что уже победил, расслабится и тогда получит неприятность.
Отдельно для свинтусов. Я конечно постебаюсь над 7:0, покричу про позор.
Но откровенную чушь про бани, ориентацию жиго не пишу. Не умно это.
Написав здесь про звонки милера, админресурс, вы же как прошли тест в умственной состоятельности. Точнее её отсутствие.
Если только зенит сам решит , что уже победил, расслабится и тогда получит неприятность.
Отдельно для свинтусов. Я конечно постебаюсь над 7:0, покричу про позор.
Но откровенную чушь про бани, ориентацию жиго не пишу. Не умно это.
Написав здесь про звонки милера, админресурс, вы же как прошли тест в умственной состоятельности. Точнее её отсутствие.
и очки в кармане
и очки в кармане