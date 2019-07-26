Игонин: «Не вижу вариантов, чтобы „Зенит“ потерял очки в Оренбурге»

Бывший игрок «Зенита» размышляет о предстоящем матче команды с «Оренбургом» в рамках 3-го тура РПЛ .

Победа «Зениту» практически гарантирована? Вряд ли кто-то скажет иначе, разве что болельщики «Оренбурга». Другой вопрос, что в футболе игра может сложиться по-разному. Если давать оценку или проводить параллели, то я не вижу вариантов, чтобы «Зенит» не записал в таблицу очередные три очка…