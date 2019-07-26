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Игонин: «Не вижу вариантов, чтобы „Зенит“ потерял очки в Оренбурге»

вчера, 10:16
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 14:00 Не начался

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин размышляет о предстоящем матче команды с «Оренбургом» в рамках 3-го тура РПЛ.

Победа «Зениту» практически гарантирована? Вряд ли кто-то скажет иначе, разве что болельщики «Оренбурга». Другой вопрос, что в футболе игра может сложиться по-разному. Если давать оценку или проводить параллели, то я не вижу вариантов, чтобы «Зенит» не записал в таблицу очередные три очка…

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Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Jeck Denielse
   70 / 815
вчера в 18:31
Да ладно...хорош...."Федун календарь купил"....))....это уже не прокатывает....прошлый век... Бери выше....прям в открытую ...бывших судей на работу берёт....действующим судьям внеочередной отпуск после каждого матча Спартака....)) Главное результат.....а у Егорова 416 отговорок ещё не использованных в запасе....думаю,все услышим...))
Да и вообще о чем речь? Ты думаешь бывший нонейм судья, попав в структуру клуба - не важно какого, будет какой то вес иметь? Сорян но это не уровень ВВП, когда он позвонил Батьке и динамо минск 4-0 победные слили)))
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Jeck Denielse
   70 / 815
вчера в 18:24
Да ладно...хорош...."Федун календарь купил"....))....это уже не прокатывает....прошлый век... Бери выше....прям в открытую ...бывших судей на работу берёт....действующим судьям внеочередной отпуск после каждого матча Спартака....)) Главное результат.....а у Егорова 416 отговорок ещё не использованных в запасе....думаю,все услышим...))
так бывший судья это же не тоже самое что настоящий? его на поле не будет, левый пеналь или липовый оффсайд он не поставит, разве нет? чувак устроился на работу но на поле он не влияет хоть кем бы щас он ни был?
RussianMango
RussianMango
   122 / 815
вчера в 16:21
Еще с прошлого года не было вариантов...младший брат стабильный поставщик очков. Других вариантов не рассматриваем. Стыдно за лазурных.
ДСА
ДСА
   149 / 815
вчера в 14:46
Надо купить очки.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Мишаня Дмитриев
   10 / 815
вчера в 14:06
Петушки будут кукарекать что календарь Федун купил, а 9 очков на старте от тамбова сочи и оренбурга это совпадение, стыдно за проект
Да ладно...хорош...."Федун календарь купил"....))....это уже не прокатывает....прошлый век...
Бери выше....прям в открытую ...бывших судей на работу берёт....действующим судьям внеочередной отпуск после каждого матча Спартака....))
Главное результат.....а у Егорова 416 отговорок ещё не использованных в запасе....думаю,все услышим...))
Footbolista
Footbolista ответил Leningrad 84
   5 / 815
вчера в 13:31
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил Footbolista
       64 / 815
    вчера в 12:48
    Это еще кто то обсуждает?)...
    Кроме тебя и Игонина больше никто не обсуждает...
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       64 / 815
    вчера в 12:43
    Что хотел сказать Игонин, он и сам не понял!
    Очевидно только, что в отличии от пупсиков, Зенит честно зарабатывает свои очки, не прибегая к помощи судей...
    cska plus
    cska plus
       13 / 815
    вчера в 12:40
    Неужели Игонин решил, что договорились, хотя в футболе всякое бывает.
    Сп62
    Сп62
       172 / 815
    вчера в 12:12
    Кто б сомневался.
    FROLL 001
    FROLL 001
       4 / 815
    вчера в 12:05
    Зенит победит честно, в отличии от свиней. Гыгыгы
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
       333 / 815
    вчера в 12:05
    Оренбург конечно упрется, ради приличия, но, в этом матче все уже давно решено.
    beefs
    beefs
       74 / 815
    вчера в 11:46
    Естественно 3 очка уже приписали
    shlomo
    shlomo
       218 / 815
    вчера в 11:40
    А варианты, Алексей..есть всегда!
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
       233 / 815
    вчера в 11:27
    Да Зенит сейчас сильный, единый, технически и индивидуально грамотный коллектив. Оренбуржцев должен обыграть. Оренбург наполовину обновился, не сыгран. Индивидуально слабее питерцев.
    Если только зенит сам решит , что уже победил, расслабится и тогда получит неприятность.
    Отдельно для свинтусов. Я конечно постебаюсь над 7:0, покричу про позор.
    Но откровенную чушь про бани, ориентацию жиго не пишу. Не умно это.
    Написав здесь про звонки милера, админресурс, вы же как прошли тест в умственной состоятельности. Точнее её отсутствие.
    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев
       70 / 815
    вчера в 11:21
    Петушки будут кукарекать что календарь Федун купил, а 9 очков на старте от тамбова сочи и оренбурга это совпадение, стыдно за проект
    LOpp
    LOpp
       15 / 815
    вчера в 11:20
    Ну вы поняли))

    Мишаня Дмитриев
    Мишаня Дмитриев
       70 / 815
    вчера в 11:19
    Игонин лукавит, проект не запишет а на халяву получит и не три а 18 очей, 6 уже есть +3 вот уже будут через пару дней
    Морозовский
    Морозовский
       3 / 815
    вчера в 11:16
    Уж, Игонин, знает методы нашего "любимого" дорогого "Зенита" не по наслюшке!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       8 / 815
    вчера в 11:13
    Я так и не понял в чем заключается игра зенита, если они далеко не за счет нее набрали 6 очков, почему он сильнее оренбурга на бумаге?
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
       312 / 815
    вчера в 10:58
    можно и не ездить только мюллеру позвонить в оренбург.
    и очки в кармане
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар
       87 / 815
    вчера в 10:52
    Ну конечно, ведь все уже схвачено в пользу питерского проекта
    Footbolista
    Footbolista
       5 / 815
    вчера в 10:45
    Это еще кто то обсуждает?)...
    stavr74
    stavr74
       237 / 815
    вчера в 10:38
    газпром рулит, очередные очки +3 от рабов
    Байкал-38
    Байкал-38
       11 / 815
    вчера в 10:36
    Кто бы мог подумать, что почти год назад Зенит проиграет "умирающему" Анжи, да ещё пропустит решающий гол играя в большинстве!
    VIPded
    VIPded
       52 / 815
    вчера в 10:36
    Один вариант - игра в конторах...))) Кэф очень вкусный...
    sir_Alex
    sir_Alex
       20 / 815
    вчера в 10:31
    Вообще без вариантов. Оттого и стыдно за газовый политпроект!
    11-и метровый
    11-и метровый
       61 / 815
    вчера в 10:31
    Зениту только победы и единоличного лидерства.
    Ко Чегара
    Ко Чегара
       120 / 815
    вчера в 10:23
    Спонсор у ФК Газовик тоже Газпром,поэтому потеря очков от фармклуба равно нулю.
    Egorium
    Egorium
       43 / 815
    вчера в 10:18
    Зениту нужно бороться, у него москалевых и левниковых нет прикупленных.
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