Игонин: «Ради чего Васютин вернулся в „Зенит“?»

Бывший игрок «Зенита» прокомментировал возвращение голкипера в клуб.

Вратарская история непростая. Понятно, что «Зениту» нужен не просто вратарь, а вратарь с российским паспортом. С позиции клуба этот трансфер легко понять и объяснить. Но мне в большей степени интересна позиция Васютина. Зачем ему это нужно? У меня большие сомнения, что он будет играть в основном составе. Александр уже все это проходил в молодости. Затем поиграл в Европе. Неужели ему больше нравится сидеть в запасе? С другой стороны, он, возможно, посчитал, что готов конкурировать.