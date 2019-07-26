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Игонин: «Ради чего Васютин вернулся в „Зенит“?»

вчера, 11:35

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал возвращение голкипера Александра Васютина в клуб.

Вратарская история непростая. Понятно, что «Зениту» нужен не просто вратарь, а вратарь с российским паспортом. С позиции клуба этот трансфер легко понять и объяснить. Но мне в большей степени интересна позиция Васютина. Зачем ему это нужно? У меня большие сомнения, что он будет играть в основном составе. Александр уже все это проходил в молодости. Затем поиграл в Европе. Неужели ему больше нравится сидеть в запасе? С другой стороны, он, возможно, посчитал, что готов конкурировать.

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Zayac_65
Zayac_65
вчера в 19:57
Пример заболотных заразителен...
RussianMango
RussianMango
   122 / 815
вчера в 16:15
Приехал закончить карьеру...ну хоть бабла подымет.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил ПерекатиПоле
   189 / 815
вчера в 15:55
Ну я же говорил дно, вас болел различного д-мо по паре строчек можно распознать. Ну а по поводу позора - влететь на стадии плей-офф испанскому клубу не стыдно, стыдно быть деклассированным или вылететь из квалификации.
Ты хоть знаешь статистику твоего " великого" клуба с моим Динамо ? Вряд ли, скорее всего ты из молодых, а то помалкивал бы .
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил ziborock
   9 / 815
вчера в 15:17
Хорошо зарабатывать - тут ты прав, но в остальном... Чтобы стать чемпионом нужно попасть в спмсок 40! Играть в Еврокубках и сидеть там же на лавке, а то и смотреть игры по телевизору - разные вещи! И по поводу "домой" - не прав, за Зенит (основу) он ни одной игры не сыграл, а в дубле мягко сказать не блистал, и лишь у Финнов был признан лучшим вратарем 2017. И если к 24-ем годам у него последние 3 года была постоянная игровая практика, то теперь на ней можно поставить крест - года на 3 стабильная лавка! Но это и его выбор, так что... я бы тоже не прочь в Зените на лавке посидеть, Газпром оплатит!)))))))
Это его выбор! Что из этого получится , время покажет???
ziborock
ziborock ответил Leha-ha50
   37 / 815
вчера в 15:14
Странные рассуждения??? Парень хочет стать чемпионом с родной командой, хочет хорошо зарабатывать, хочет играть в ЕК!!! Вот ради этого и вернулся!!! И главное - он вернулся домой!!!
Хорошо зарабатывать - тут ты прав, но в остальном...
Чтобы стать чемпионом нужно попасть в спмсок 40!
Играть в Еврокубках и сидеть там же на лавке, а то и смотреть игры по телевизору - разные вещи!
И по поводу "домой" - не прав, за Зенит (основу) он ни одной игры не сыграл, а в дубле мягко сказать не блистал, и лишь у Финнов был признан лучшим вратарем 2017. И если к 24-ем годам у него последние 3 года была постоянная игровая практика, то теперь на ней можно поставить крест - года на 3 стабильная лавка!
Но это и его выбор, так что... я бы тоже не прочь в Зените на лавке посидеть, Газпром оплатит!)))))))
VV V
VV V
   316 / 815
вчера в 15:12
Странный какой-то Игонин......играть или сидеть на лавке у государственного Зенита не так важно, важно, что ты живёшь при коммунизме в отдельно взятом клубе.....В.И. Ленин-картавый палач XX века, обзавидовался бы.....
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил beloff
   9 / 815
вчера в 15:10
все бы хорошо, только где он будет "играть" ? в двухсторонках?
Посмотрим. Даже если в Питере не получится, всегда может уйти в аренду, зенитовское руководство этому не препятствует.
В любом случае, если человек вернулся домой, глупо спрашивать :
- Ты зачем вернулся???
beloff
beloff ответил Leha-ha50
   212 / 815
вчера в 15:01
Странные рассуждения??? Парень хочет стать чемпионом с родной командой, хочет хорошо зарабатывать, хочет играть в ЕК!!! Вот ради этого и вернулся!!! И главное - он вернулся домой!!!
все бы хорошо, только где он будет "играть" ? в двухсторонках?
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 815
вчера в 14:53
Странные рассуждения??? Парень хочет стать чемпионом с родной командой, хочет хорошо зарабатывать, хочет играть в ЕК!!! Вот ради этого и вернулся!!! И главное - он вернулся домой!!!
Palex
Palex ответил Ангел неБесГрешен
   142 / 815
вчера в 14:53
Для этого и брали.
Zenit_84
Zenit_84
   84 / 815
вчера в 14:49
Скоро узнаем
Project Pandora
Project Pandora ответил Проэкт Ман
   202 / 815
вчера в 14:47
"Звание"? )) Этот рейтинг собирается из побед над всеми без разбора. Напомните мне пожалуйста, когда зенит в последний раз играл в топовым клубом? В каком году это было? Если бы зениту попадались в группах команды, с которыми каждый год играли те же кони, то зенит и в пятый десяток не попадал бы.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил сулейман шлагбаум 1
   25 / 815
вчера в 14:40
Ну я же говорил дно, вас болел различного д-мо по паре строчек можно распознать.
Ну а по поводу позора - влететь на стадии плей-офф испанскому клубу не стыдно, стыдно быть деклассированным или вылететь из квалификации.
Бабка в кедах
Бабка в кедах
   41 / 815
вчера в 14:32
Значит так надо было Зениту.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 815
вчера в 14:24
Глядишь, и Лунев будет в тонусе...
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил ПерекатиПоле
   189 / 815
вчера в 14:07
Ты бы пояснил для начала, о каком «позоре» идёт речь. Заодно рассказал бы о своих клубных пристрастиях, явно за какое нибудь дно топишь и на приличные клубы кидаешься.
Динамо ( Киев). А о позоре я уже сказал, русским по белому, как говорится. Неужели не заметил ?
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   54 / 815
вчера в 13:51
Просто он с детства за Зенит,как и Заболотный.
Вот и не оторвать от сиськи.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 815
вчера в 13:50
Какой интересный вопрос....))
Для чего люди на работу ходят ??.....чтоб деньги зарабатывать...
Почему меняют место работы ??....чтоб зарабатывать больше и работать в более комфортных условиях.....

Работа вратарей вообще вещь специфическая....ибо из 3-4-х киперов в основе играет как правило один....
По мнению Игонина кроме одного вратаря в команде не должно быть голкиперов....они не должны конкурировать и ждать своего шанса....а все поголовно должны играть в 17-х по силе чемпионатах Европы...

Если Игонин считает что проявить себя, получать достойную зарплату, быть на виду у скаутов лучше в 15-й команде Норвегии чем в 19-й команде УЕФА участнике ЛЧ - то пусть объяснит в чём фишка....
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил сулейман шлагбаум 1
   25 / 815
вчера в 13:50
Ты бы пояснил для начала, о каком «позоре» идёт речь.
Заодно рассказал бы о своих клубных пристрастиях, явно за какое нибудь дно топишь и на приличные клубы кидаешься.
pomor45
pomor45
   100 / 815
вчера в 13:47
Глупо обсуждать личные мотивы.
За адекватность
За адекватность
   63 / 815
вчера в 13:40
" Деньги, деньги, деньги денюжки, слаще меда и прекрасней девушки..."
mortid
mortid
   141 / 815
вчера в 13:37
Что за вопрос? дураку ясно ради чего, ради бабла. Европа европой, но годы идут, а там ему их не заработать на безбедную старость, никогда.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил ПерекатиПоле
   189 / 815
вчера в 13:35
Заходишь на официальный сайт УЕФА - открываешь рейтинг, наслаждаешься. Ну или смотришь статистику выступлений команд - Зенит 10 лет подряд играет в еврокубках весной - смотришь, наслаждаешься.
Главное - не нанаслаждайся чересчур, а то белье стирать лишний раз придется. Кстати, а чего это ты так скромненько тему позора обошел ? Цепляет ?
112910415
112910415
   79 / 815
вчера в 13:35
догадайся, Алексей !
Garrincha58
Garrincha58
   131 / 815
вчера в 13:33
кто такой Игонин?
Шуnя771
Шуnя771
   42 / 815
вчера в 13:32
Мона из-за денюжки?)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 815
вчера в 13:24
Может, челс опыта и уверенности набрался. Вот с середняками вроде конюшни и попробуют его в деле...
FROLL 001
FROLL 001
   4 / 815
вчера в 13:13
Игонина не спросил Зенит. Гыгыгы
Happyboy Barca
Happyboy Barca
вчера в 13:12
лучше сидеть на банке в команде духовных скреп чем играть на загнивающем западе , ватники со мной согласятся)))
mugik1973
mugik1973 ответил Проэкт Ман
   121 / 815
вчера в 13:07
И влетает командам из сегунды
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