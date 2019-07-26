Игонин: «Ради чего Васютин вернулся в „Зенит“?»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал возвращение голкипера Александра Васютина в клуб.
Вратарская история непростая. Понятно, что «Зениту» нужен не просто вратарь, а вратарь с российским паспортом. С позиции клуба этот трансфер легко понять и объяснить. Но мне в большей степени интересна позиция Васютина. Зачем ему это нужно? У меня большие сомнения, что он будет играть в основном составе. Александр уже все это проходил в молодости. Затем поиграл в Европе. Неужели ему больше нравится сидеть в запасе? С другой стороны, он, возможно, посчитал, что готов конкурировать.
Чтобы стать чемпионом нужно попасть в спмсок 40!
Играть в Еврокубках и сидеть там же на лавке, а то и смотреть игры по телевизору - разные вещи!
И по поводу "домой" - не прав, за Зенит (основу) он ни одной игры не сыграл, а в дубле мягко сказать не блистал, и лишь у Финнов был признан лучшим вратарем 2017. И если к 24-ем годам у него последние 3 года была постоянная игровая практика, то теперь на ней можно поставить крест - года на 3 стабильная лавка!
Но это и его выбор, так что... я бы тоже не прочь в Зените на лавке посидеть, Газпром оплатит!)))))))
Чтобы стать чемпионом нужно попасть в спмсок 40!
Играть в Еврокубках и сидеть там же на лавке, а то и смотреть игры по телевизору - разные вещи!
И по поводу "домой" - не прав, за Зенит (основу) он ни одной игры не сыграл, а в дубле мягко сказать не блистал, и лишь у Финнов был признан лучшим вратарем 2017. И если к 24-ем годам у него последние 3 года была постоянная игровая практика, то теперь на ней можно поставить крест - года на 3 стабильная лавка!
Но это и его выбор, так что... я бы тоже не прочь в Зените на лавке посидеть, Газпром оплатит!)))))))
В любом случае, если человек вернулся домой, глупо спрашивать :
- Ты зачем вернулся???
В любом случае, если человек вернулся домой, глупо спрашивать :
- Ты зачем вернулся???
Ну а по поводу позора - влететь на стадии плей-офф испанскому клубу не стыдно, стыдно быть деклассированным или вылететь из квалификации.
Ну а по поводу позора - влететь на стадии плей-офф испанскому клубу не стыдно, стыдно быть деклассированным или вылететь из квалификации.
Вот и не оторвать от сиськи.
Вот и не оторвать от сиськи.
Для чего люди на работу ходят ??.....чтоб деньги зарабатывать...
Почему меняют место работы ??....чтоб зарабатывать больше и работать в более комфортных условиях.....
Работа вратарей вообще вещь специфическая....ибо из 3-4-х киперов в основе играет как правило один....
По мнению Игонина кроме одного вратаря в команде не должно быть голкиперов....они не должны конкурировать и ждать своего шанса....а все поголовно должны играть в 17-х по силе чемпионатах Европы...
Если Игонин считает что проявить себя, получать достойную зарплату, быть на виду у скаутов лучше в 15-й команде Норвегии чем в 19-й команде УЕФА участнике ЛЧ - то пусть объяснит в чём фишка....
Для чего люди на работу ходят ??.....чтоб деньги зарабатывать...
Почему меняют место работы ??....чтоб зарабатывать больше и работать в более комфортных условиях.....
Работа вратарей вообще вещь специфическая....ибо из 3-4-х киперов в основе играет как правило один....
По мнению Игонина кроме одного вратаря в команде не должно быть голкиперов....они не должны конкурировать и ждать своего шанса....а все поголовно должны играть в 17-х по силе чемпионатах Европы...
Если Игонин считает что проявить себя, получать достойную зарплату, быть на виду у скаутов лучше в 15-й команде Норвегии чем в 19-й команде УЕФА участнике ЛЧ - то пусть объяснит в чём фишка....
Заодно рассказал бы о своих клубных пристрастиях, явно за какое нибудь дно топишь и на приличные клубы кидаешься.
Заодно рассказал бы о своих клубных пристрастиях, явно за какое нибудь дно топишь и на приличные клубы кидаешься.