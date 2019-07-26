Бышовец: «Мне нравится ЦСКА»

Бывший тренер сборной России рассуждает о предстоящем матче между ЦСКА и «Локомотивом» в рамках 3-го тура РПЛ .

От этого матча жду бескомпромиссности. В этом прелесть дерби: интрига, полный стадион. Но самое важное – определяющий характер результата для будущей борьбы за чемпионство.

ЦСКА мне нравится. Считаю, команда прогрессирует несмотря на незапланированные потери на старте. Молодым игрокам свойственны излишние эмоции, но все равно удается выступать достаточно стабильно. А у «Локо» к молодым талантам еще и добавляется опыт. Их лидеры возмужали. Братья Миранчуки, Дмитрий Баринов и даже Рифат Жемалетдинов уже готовы проявлять себя в сборной.

«Локомотив» изменил стиль на более атакующий, идет вперед с удовольствием, но шансы равны. А на первый план может выйти тот опыт, о котором я говорил.