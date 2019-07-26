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Бышовец: «Мне нравится ЦСКА»

вчера, 12:15
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец рассуждает о предстоящем матче между ЦСКА и «Локомотивом» в рамках 3-го тура РПЛ.

От этого матча жду бескомпромиссности. В этом прелесть дерби: интрига, полный стадион. Но самое важное – определяющий характер результата для будущей борьбы за чемпионство.

ЦСКА мне нравится. Считаю, команда прогрессирует несмотря на незапланированные потери на старте. Молодым игрокам свойственны излишние эмоции, но все равно удается выступать достаточно стабильно. А у «Локо» к молодым талантам еще и добавляется опыт. Их лидеры возмужали. Братья Миранчуки, Дмитрий Баринов и даже Рифат Жемалетдинов уже готовы проявлять себя в сборной.

«Локомотив» изменил стиль на более атакующий, идет вперед с удовольствием, но шансы равны. А на первый план может выйти тот опыт, о котором я говорил.

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Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат
   127 / 815
вчера в 16:35
Молодым везде у нас дорога...))) Вперёд ЦСКА!...)))
VIPded
VIPded
   52 / 815
вчера в 14:50
Удачи ЦСКА!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 815
вчера в 14:37
Толя не ходит на ЦСКА, потому ,что боится !!! Боится что ему болельщики Садырина припомнят. А они припомнят и правильно сделают!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 815
вчера в 14:28
Витя Васин настораживает!!!
pomor45
pomor45
   100 / 815
вчера в 14:24
БыВшовец.
mihaluch
mihaluch
   66 / 815
вчера в 13:59
Шансы равны. Если никто не накосячит будет ничья.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Serg_Diamond
   189 / 815
вчера в 13:40
ЦСКА наконец должен показать тот футбол, которого от него давно ждут. Если будут играть максимально собранно, компактно и всякие Васины не будут допускать косяков, то Локомотиву там ловить нечего. А поймают кураж, счет может быть и вовсе неприлично крупным. Против таких соперников у ЦСКА не бывает недооценки.
Замени ЦСКА на Локо, а Васина на Мурильо, к примеру, и получишь то-же самое с точностью до наоборот. Все остальное можно оставить без изменений.
minai
minai
   101 / 815
вчера в 13:34
Бышовцу вдруг почудился зов в тренеры со стороны коней.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   76 / 815
вчера в 13:14
ЦСКА наконец должен показать тот футбол, которого от него давно ждут. Если будут играть максимально собранно, компактно и всякие Васины не будут допускать косяков, то Локомотиву там ловить нечего. А поймают кураж, счет может быть и вовсе неприлично крупным. Против таких соперников у ЦСКА не бывает недооценки.
Морозовский
Морозовский
   3 / 815
вчера в 12:41
Конь-Бышовец! Оригинально!
cska plus
cska plus
   13 / 815
вчера в 12:18
Удачи армейцам!
Ко Чегара
Ко Чегара
   120 / 815
вчера в 12:17
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