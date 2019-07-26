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«Барселона» оценила Коутиньо в 120 млн евро

вчера, 18:13

«Барселона» повесила ценник на полузащитника Филиппе Коутиньо. Каталонский клуб оценил своего хавбека в 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова включить Коутиньо в сделку по трансферу бразильского форварда ПСЖ Неймара.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   171 / 815
сегодня в 03:21
Проблема Фила в том что кроме Барсы его никто даже близко в такую сумму не оценивает.
minai
minai
   101 / 815
вчера в 23:00
Учись, Федун !!
Ruslan3132
Ruslan3132
   193 / 815
вчера в 22:55
Был Коутиньо и нет Коутиньо ) еще и ЛЧ профукал ) жаль, очередной сгубленный игрок каталонцами
NOVA
NOVA
   664 / 815
вчера в 20:00
и кому он нужен за такие деньги!! меняйте на петушка своего с доплатой лучше!! очередной игрок испортил карьеру уйдя в барсу!!
Zlatan35
Zlatan35 ответил Duda Gigolaev Osetin
   143 / 815
вчера в 19:13
Коутиньо даже 70 не стоит, учитывая его последний сезон. Он бразилец, они в любой момент могут перестать уметь играть (или хотеть).
80% кто приходит в Барселону перестают играть
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   329 / 815
вчера в 18:53
Коутиньо даже 70 не стоит, учитывая его последний сезон. Он бразилец, они в любой момент могут перестать уметь играть (или хотеть).
drug01
drug01
   105 / 815
вчера в 18:43
Хорошая цена!
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
   622 / 815
вчера в 18:41
ценник на на него повесили прям как на тряпку какую)
Брулин
Брулин
   68 / 815
вчера в 18:34
Продадут и он снова раскроется, жаль что с Ливерпуля ушёл,остался бы топом
Maxim Ryabinin
Maxim Ryabinin
   644 / 815
вчера в 18:28
Шутка года.
allemz
allemz
   85 / 815
вчера в 18:22
Смешно
Он за эти 2 года сдал, соответственно и цена должна быть ниже хотя бы на -50 лямов.
Zimmer
Zimmer
вчера в 18:19
Неплохая оценка.
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 815
вчера в 18:15
Переоценила
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