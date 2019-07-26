«Барселона» оценила Коутиньо в 120 млн евро

«Барселона» повесила ценник на полузащитника Филиппе Коутиньо. Каталонский клуб оценил своего хавбека в 120 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова включить Коутиньо в сделку по трансферу бразильского форварда ПСЖ Неймара.
«Барселона» повесила ценник на полузащитника Филиппе Коутиньо. Каталонский клуб оценил своего хавбека в 120 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова включить Коутиньо в сделку по трансферу бразильского форварда ПСЖ Неймара.
Он за эти 2 года сдал, соответственно и цена должна быть ниже хотя бы на -50 лямов.
Он за эти 2 года сдал, соответственно и цена должна быть ниже хотя бы на -50 лямов.