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Рейс «Нефтчи» из Баку в Москву был задержан на пять часов

24 июля 2019, 16:20
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 1Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)НефтчиМатч завершен

Рейс «Нефтчи» из Баку в Москву был задержан на пять часов. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского клуба.

«Нефтчи» в четверг в Туле сыграет против «Арсенала» в рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Да, наш рейс задержали в Баку на пять часов, изначально мы должны были прилететь в 9:05, в итоге мы приземлились в Москве около двух часов. Сейчас мы в Москве, скоро будем выезжать в Тулу.

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Все комментарии
minai
minai ответил cska1948
   135 / 808
24 июля в 23:06
По метеоусловиям в Туле.
Наш аэропорт закрыт, убит и распродан с 1991 года.
cska plus
cska plus
   13 / 808
24 июля в 18:44
Перегрузили самолёт арбузами.
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 808
24 июля в 18:11
Мимо меня промчался автобус с сопровождением ГИБДД .
Думаю это Нефтчи .
cska1948
cska1948 ответил mihaluch
   47 / 808
24 июля в 17:45
А почему по какой причине не сказано?
По метеоусловиям в Туле.
Байкал-38
Байкал-38 ответил EAGinLE
   12 / 808
24 июля в 17:31
Я в понедельник ещё пять билетов взят , компанией идём .
Молодца!!!!!
EAGinLE
EAGinLE ответил Байкал-38
   25 / 808
24 июля в 17:27
Я в понедельник ещё пять билетов взят , компанией идём .
Шуnя771
Шуnя771 ответил mihaluch
   49 / 808
24 июля в 17:27
А почему по какой причине не сказано?
По технической причине - неисправность самолета.
Байкал-38
Байкал-38 ответил EAGinLE
   12 / 808
24 июля в 17:26
У нас действительно аншлаг ожидается . Билеты кончались . Стали продавать на вечно пустующую гостевую трибуну . Приезжают не москвичи и не питерские . Зона безопасности сокращена .
Ты то пойдёшь на стадион? Если да, кричи, подгоняй их там, что бы продуху бакинцам не давали, удачно поболеть!!! Без победы на соккер не приходи!!!
Шуnя771
Шуnя771
   49 / 808
24 июля в 17:24
Надо забивать как можно больше и на ноль))
Байкал-38
Байкал-38 ответил EAGinLE
   12 / 808
24 июля в 17:23
У нас действительно аншлаг ожидается . Билеты кончались . Стали продавать на вечно пустующую гостевую трибуну . Приезжают не москвичи и не питерские . Зона безопасности сокращена .
Буду завтра яростно болеть за наших! Удачи Арсеналу, надо поднапрячся и сделать задел, что бы в Баку поспокойнее было!!!
EAGinLE
EAGinLE ответил mihaluch
   25 / 808
24 июля в 17:19
С утра писали что из-за поломки самолёта .
EAGinLE
EAGinLE ответил Байкал-38.
   25 / 808
24 июля в 17:18
У нас действительно аншлаг ожидается . Билеты кончались . Стали продавать на вечно пустующую гостевую трибуну . Приезжают не москвичи и не питерские . Зона безопасности сокращена .
mihaluch
mihaluch
   73 / 808
24 июля в 17:03
А почему по какой причине не сказано?
Байкал-38.
Байкал-38. ответил VIPded
   726 / 808
24 июля в 16:55
Измором берем? На очереди - пробки до самой Тулы...)))
То есть по твоему мнению тульский Арсенал подкупил азербайджанских сотрудников аэропорта, а те продав клуб из своего города, можно сказать Родину, задержали рейс.
Сам то понял, что написал то? Или ты статью не прочитал, а только заголовок и не знаешь где был задержан самолёт?
VIPded
VIPded
   41 / 808
24 июля в 16:25
Измором берем? На очереди - пробки до самой Тулы...)))
FESCO
FESCO
   290 / 808
24 июля в 16:22
Неужели уже сейчас начались формироваться отговорки?
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