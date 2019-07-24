Рейс «Нефтчи» из Баку в Москву был задержан на пять часов. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского клуба.
«Нефтчи» в четверг в Туле сыграет против «Арсенала» в рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Да, наш рейс задержали в Баку на пять часов, изначально мы должны были прилететь в 9:05, в итоге мы приземлились в Москве около двух часов. Сейчас мы в Москве, скоро будем выезжать в Тулу.
Думаю это Нефтчи .
Думаю это Нефтчи .
Сам то понял, что написал то? Или ты статью не прочитал, а только заголовок и не знаешь где был задержан самолёт?
Сам то понял, что написал то? Или ты статью не прочитал, а только заголовок и не знаешь где был задержан самолёт?