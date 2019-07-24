24 июля 2019, 16:20

Рейс «Нефтчи» из Баку в Москву был задержан на пять часов. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского клуба.

«Нефтчи» в четверг в Туле сыграет против «Арсенала» в рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы.